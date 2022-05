DJ Alle Toleranzgespräche 2022 im Livestream - Manfred Sauer: Europa im WANDEL - Das System braucht ein Reset

Villach (pts013/19.05.2022/09:30) - Die Europäischen Toleranzgespräche (1. bis 4. Juni 2022) werden auch in diesem Jahr wieder vollständig und live im Internet übertragen. "Wir wollen es den vielen internationalen Anhängern unseres Dialogforums möglich machen, mit dabei zu sein, wenn sie selbst nicht anreisen können", sagt Superintendent Manfred Sauer vom Kärntner Veranstalter Denk.Raum.Fresach. http://www.fresach.org

Mit dem diesjährigen Thema "WANDEL - Wie kommt das Neue ins System?" stehen die Toleranzgespräche ganz unter dem Eindruck der Zeitenwende in Europa. "Pandemie, Angriffskrieg in der Ukraine und die dadurch explodierenden Energie- und Lebenshaltungskosten sind Herausforderungen, die wohl nur mit einem Re-SET-Button zu bewältigen sind", sagt Sauer.

Das kleine Kärntner Bergdorf Fresach wartet in diesem Jahr wieder mit großen Namen auf, unter anderem "Hauptstadt-Autor" Robert Menasse und dem ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowytsch, Klimaforscher Georg Kaser, Tourismuspapst Jürgen Schmude, Kulturwissenschafterin Ina Schmidt, Islamwissenschafter Ahmad Milad Karimi und ORF-Moskau Korrespondentin Carola Schneider. Alle Vorträge und Diskussionen werden in Echtzeit über Youtube und Facebook gestreamt.

Hier alle Programmpunkte und Livestreams im Überblick:

Mittwoch, 1. Juni, 9 Uhr - Tourismusforum I Verursacher und Leidtragende: Der Klimawandel und Wir mit Klimaforscher Georg Gaser, Jürgen Schmude u.a. YouTube: https://youtu.be/KO2aw8QAlU4 Facebook: https://www.facebook.com/events/3093201550992695

Mittwoch, 1. Juni, 11 Uhr - Tourismusforum II Betriebe ohne Mitarbeiter/innen: Warum wir für den Wandel kämpfen müssen mit Science Buster Elisabeth Oberzaucher, Renate Ecker, Hanna Widnig u.a. YouTube: https://youtu.be/BUMfZuU4wuY Facebook: https://www.facebook.com/events/532596891861503

Mittwoch, 1. Juni, 14 Uhr - Tourismusforum III Sehnsuchtsland: Warum wir besser anders Reisen mit Philosoph Vollbrecht, Tourismusforscher Peter Zellmann u.a. YouTube: https://youtu.be/m0DoQybTzPw Facebook: https://www.facebook.com/events/369727241860997

Mittwoch, 1. Juni, 16 Uhr - Tourismusforum IV Digital Chaos & Corporate Happyness: Tourismus zwischen Ethik, Haltung und Geschäft mit Tourismusforscherin Claudia Brözel, Rahel Schomaker u.a. YouTube: https://youtu.be/qeLUeKGchmI Facebook: https://www.facebook.com/events/1027109301565781

Donnerstag, 2. Juni, 9 Uhr - Eröffnung Erschöpft, zerstritten, überfordert? Wie Europa neu entstehen kann. Mit Eröffnungsrede von "Hauptstadt"-Autor Robert Menasse YouTube: https://youtu.be/-wQtMn2dRYg Facebook: https://www.facebook.com/events/701734737734521

Donnerstag, 2. Juni, 11 Uhr - Europaforum I Gelobtes Land | Geschlossene Gesellschaft? Therapien für die Demokratie. Mit Politologin Sieglinde Rosenberger, Kulturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk u.a. YouTube: https://youtu.be/GqG4Vw3D_Bc Facebook: https://www.facebook.com/events/1338676619941419

Donnerstag, 2. Juni, 14 Uhr - Europaforum II Fremde Nachbarn | Wahre Freunde? Konzepte für die Neuordnung Europas. Mit Autor Juri Andruchowytsch, Politologe Heinz Gärtner, ORF-Korrespondentin Carola Schneider u.a. YouTube: https://youtu.be/sZQ256Kn5ow Facebook: https://www.facebook.com/events/406027701087240

Donnerstag, 2. Juni, 16 Uhr - Europaforum III House of One | Ein Gott für alle? Thesen zur theologischen Annäherung Mit den Islamwissenschaftern Ahmad Milad Karimi, Ulrike Auga u.a. YouTube: https://youtu.be/xrqKIwulF8M Facebook: https://www.facebook.com/events/336479591730395

Donnerstag, 2. Juni, 19.30 Uhr - Preisverleihung Europäischer Toleranzpreis 2022 der Stadt Villach YouTube: https://youtu.be/MnC3ONechiA Facebook: https://www.facebook.com/events/1318089622047967

Freitag, 3. Juni, 9 Uhr - Vortrag Wie kommt die Ordnung in das Chaos? Mit Kulturwissenschafterin Ina Schmidt YouTube: https://youtu.be/lC4ZEGPrMig Facebook: https://www.facebook.com/events/1723870684611647

Freitag, 3. Juni, 11 Uhr - Wirtschaftsforum I Wie kommt das Neue in die Welt? Mit Neuromarktingexperte Hans-Georg Häusel, Bildungsaktivistin Heidi Schrodt u.a. YouTube: https://youtu.be/rEwZyqDIqrk Facebook: https://www.facebook.com/events/1035222563758834

Freitag, 3. Juni, 14 Uhr - Wirtschaftsforum II Der Wald als heilendes System. Intelligente Wege aus der fossilen Wegwerfgesellschaft. Mit Forstwissenschafter Hubert Hasenauer, IV-Vizepräsident Christoph Kulturer u.a. YouTube: https://youtu.be/jcsU_P_gYFo Facebook: https://www.facebook.com/events/1082083842651232

Freitag, 3. Juni, 16 Uhr - Wirtschaftsforum III Die Kraft gemeinsamen Denkens: Kärnten und die Metropolregion Mit Organisationsentwickler Georg Michalik, LH Peter Kaiser, WKO-Vizepräsidentin Carmen Goby u.a. YouTube: https://youtu.be/6B2AQCCpOyE Facebook: https://www.facebook.com/events/748330316340649

Freitag, 3. Juni, 18.30 Uhr - Poetry Slam Die Geburt der Poesie - Wie kommt das Neue in die Welt? Junge Autorinnen und Autorinnen im Wettstreit um die beste Performance. Mit Slam if You can! Moderatoren Lukas Hofmeister und Carmen Kassekert. YouTube: https://youtu.be/Wdo9_zvHDgU Facebook: https://www.facebook.com/events/990211278180624

Über die Europäischen Toleranzgespräche Die Europäischen Toleranzgespräche finden seit 2015 alljährlich zu Pfingsten statt und behandeln gesellschaftliche Entwicklungen und politische Bildung rund um Fragen der sozialen Integration, Demokratie und Menschenrechte sowie Zivilgesellschaft und Religion. Die Gespräche haben ihren Ursprung in den Fresacher Schriftstellertagungen, die in den 1970er und 1980er Jahren - bis zur Wende in Osteuropa - stattfanden. http://www.fresach.org

DENK.RAUM.FRESACH Dr. Wilfried Seywald | Pressekontakt Anmeldung: presse@fresach.org Tel. 0699 18 11 4006

Alle Veranstaltungen werden auf fresach.org, YouTube und Facebook live übertragen. YouTube-Channel: https://www.youtube.com/channel/UCrTymPtbVQsHnTw2iT2yViw Facebook: https://www.facebook.com/denk.raum.fresach

Die Partner der Europäischen Toleranzgespräche Land Kärnten | Stadt Villach | BM für Kunst und Kultur, öffentlichen Dienst und Sport | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Region Villach Tourismus GmbH | FH Kärnten | Riedergarten Immobilien

Aussender: Denk.Raum.Fresach Ansprechpartner: Dr. Wilfried Seywald Tel.: +43 699 18 11 4006 E-Mail: presse@fresach.org Website: www.fresach.org

