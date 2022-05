DJ ghost.company inszeniert Tussaforte Hustensaft

Perchtoldsdorf (pts020/19.05.2022/11:40) - Perchtoldsdorfer Werbeagentur entwickelte Key Visual, Basisdesign für das Packaging und gesamten Onlineauftritt

Die Perchtoldsdorfer Werbeagentur ghost.company entwickelte die Launchkampagne für Tussaforte, nachdem sie sich zuvor im Pitch durchgesetzt hatte. Tussaforte - im Vertrieb von Erwo Pharma - ist ein neues Präparat zur Bekämpfung des Hustens. Die neue, rein pflanzliche Formulierung wirkt auch dann besonders gut, wenn Hustenanfälle ganz besonders lästig sind: in der Nacht. Dementsprechend steht der Nachthustensaft im Zentrum der Kampagne.

Headline "Hier hört Husten auf" gibt klares Versprechen

Mit der Headline "Hier hört Husten auf" gibt es ein klares Produktversprechen. Tussaforte Quick Relief Night wirkt schnell, indem es den Hustenreiz lindert und den erholsamen Schlaf unterstützt. Die Range umfasst zusätzlich die Formen "Day" und "Kids".

Die integrative Kampagne wurde von der ghost.company entwickelt. Von der Agentur stammen das Key Visual, das Basisdesign für das Packaging und der gesamte Onlineauftritt. Neben der Website betreut die Agentur die Google Display Ads-Kampagne und die Google Textanzeigen. Die Einführung verlief äußerst erfolgreich.

Weitere Informationen unter: https://tussaforte.at und https://ghostcompany.com

Credits CD: Achim Friedrich Strategie: Michael Mehler AD: Lisa Wolf Online: Robert Spieler, Gerold Madlmayr Key Account: Nina Ceru

Die ghost.company ist eine Top 3 Digital- und Werbeagentur in Österreich, die sich mit Standorten in Perchtoldsdorf bei Wien, München und Zürich auf Full-Service-Kommunikation in der DACH-Region spezialisiert hat. Das Unternehmen kreiert integrierte Werbekampagnen und verbindet die Bereiche klassische Werbung, Online und Dialogmarketing mit langjähriger Erfahrung. Die Agentur erzielt in Rankings regelmäßig Spitzenpositionen. Für die konsequente Erfolgsorientierung in ihrer strategischen Planung und konzeptionellen Kreativität wurden die Arbeiten der ghost.company vielfach ausgezeichnet. Als innovative Werbeagentur mit einer starken digitalen Unit betritt das Unternehmen gerne Neuland. Es gestaltet plattformübergreifende Inbound-Kampagnen, produziert Animationsfilme und realisiert klickstarke Suchmaschinen- und Social-Media-Kampagnen. Eine Spezial-Unit des Unternehmens ist die convention.group - ein erfahrener Fullservice-Event- und Kongressveranstalter, der sich vor allem im Gesundheitsbereich bereits langjährig erfolgreich etabliert hat. Weitere Informationen unter: https://ghostcompany.com

