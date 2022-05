DJ Reduzierung der Produktionskomplexität: Die richtige Verbindungslösung bereits in der Konstruktionsphase

Linz (pts035/19.05.2022/14:10) - "Der Kunde kontaktierte uns wegen des Kühlkörpers im Scheinwerfergehäuse für Jaguar Land Rover. Bei der Bearbeitung des Problems mit dem Kühlkörper haben wir auch eine bessere Lösung für die Verbindung der Leiterplatte aufgezeigt", sagt Klemens Freyinger, Produktmanager Clinching Technology.

ZKW Elektronik GmbH in Wiener Neustadt, Teil des Global Players der Lichttechnik für die Automobilindustrie, entwickelte 2018 einen neuen Scheinwerferkörper für Jaguar Land Rover.

Im Scheinwerfer soll die zweifach gebogene 3-teilige Starrflex-Leiterplatte in einem Kühlkörper verbaut werden. Die ursprüngliche Idee von ZKW Elektronik GmbH war, auf jeder Seite 3 Platinen einzeln zu verschrauben. Nach Eingang der Anfrage prüften unser Vertriebsingenieur Lothar Preininger und unser Produktmanager Klemens Freyinger das Design des Scheinwerferkörpers im Detail und schlugen die Verwendung von PEM-SMT-Abstandshaltern (SMTSO) vor.

Durch die Verwendung von SMTSO-Befestigungen muss die 3-teilige Starrflex-Leiterplatte nur einmal und nur von einer Seite befestigt werden. Das bedeutet auch, dass zwei Platten mit einer Befestigungsfuge befestigt werden können. Darüber hinaus ermöglichen die SMTSO-Befestigungselemente in der Tape-and-Reel-Verpackung, dass sie von einer Bestückungsmaschine wie andere Verbindungselemente ohne zusätzliche Installationsgeräte und Schritte installiert werden können. Alle oben genannten Vorteile reduzieren die Anzahl der benötigten Befestigungselemente, die Installationszeit und die benötigte Installationsausrüstung erheblich.

Vertrauen Sie auf Experten-Know-how - Assembly Technology Expert Services

Es ist sicherlich nie eine schlechte Idee, während des Produktentwicklungsprozesses fachkundigen Rat einzuholen. ZKW Electronics profitierte dadurch von einer erheblichen Reduzierung der Verbindungselemente und der Bearbeitungszeit durch den Expert Design Service. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Befestigungsbranche bietet KVT-Fastening zusammen mit der Bossard Group verschiedene Engineering-Dienstleistungen für unsere Kunden an, um ihnen zu helfen, die jeweils richtigen Lösungen für ihre Produkte zu finden.

Der Expert Design Service ermöglicht es den Kunden, die Qualität ihres Endprodukts mit Empfehlungen zu Materialien und optimierten Bedingungen für die Montage oder das Prototyping dauerhaft zu steigern. Basierend auf dem Wissen von 3D-Prototyping und CAD Big Data.

Bei der Entwicklung des neuen Produkts können die Kunden von verschiedenen Vorteilen profitieren:

* Bessere Anschaffungskosten durch die Wahl des richtigen Befestigungsdesign * Niedrigere Produktionskosten durch schnellere Montageprozesse * Niedrigere Lebenszykluskosten als Ergebnis der richtigen Verbindungsqualität

Zur Optimierung des Verbindungsprozesses und zur Erweiterung des Verbindung-Know-hows stehen weitere Expert Services zur Verfügung.

Expert Walk Service inspiziert Ihre Montagelinie und identifiziert die Optimierungsmöglichkeiten. https:// www.kvt-fastening.at/de/assembly-technology-expert/expert-walk

Expert Education Service verbessert Ihr internes Wissen und Ihre Fähigkeiten in Ingenieursprinzipien und Befestigungstechnik. https://www.kvt-fastening.at/de/assembly-technology-expert/expert-education

Expert Teardown Service untersucht Ihre bestehenden Produkte und ermittelt Kosteneinsparpotenziale und Qualitätsverbesserungen. https://www.kvt-fastening.at/de/assembly-technology-expert/expert-teardown

Expert Test Service testet und stellt die Leistung der in Ihrem Produkt verwendeten Verbindungselemente sicher. https://www.kvt-fastening.at/de/assembly-technology-expert/expert-test-services

Expert Assortment Analysis Service rationalisiert Verbindungselemente und rationalisiert auch die Stückliste, um die Gesamtbetriebskosten zu senken. https://www.kvt-fastening.at/de/assembly-technology-expert/expert-assortment-analysis

KVT-Fastening GmbH Die Geschichte von KVT-Fastening begann 1927 mit der Gründung eines kleinen Leichtbauunternehmens in der Schweiz. KVT-Fastening AT/CEE ist die Tochtergesellschaft für Österreich und die zentralosteuropäischen Länder mit Hauptsitz und Lager in Linz, Österreich. Das Unternehmen kann heute auf eine erfolgreiche Geschichte und in eine vielversprechende Zukunft schauen, für die es dank der globalen Präsenz und den innovativen Lösungen im Bereich Verbindungstechnologie optimal aufgestellt ist. Als international führender Spezialist für Verbindungstechnik bietet das Unternehmen KVT-Fastening ausgefeilte, hochwertige Einzelkomponenten und kundenspezifische Lösungen für Anwendungen in unterschiedlichsten Industrien und Branchen an. Das Unternehmen gehört zur Bossard Gruppe.

Die Bossard Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von über 1.000.000 Artikeln, sowie der ausgewiesenen Kompetenz in der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik), gehört Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner zu den etablierten Unternehmen. Zudem spielt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle.

Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit ihren Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit 2.500 Mitarbeitenden an weltweit 80 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 995 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

