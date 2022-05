DJ NOXMAT GmbH feiert 30-jähriges Firmenjubiläum und erfolgreiche Unternehmensentwicklung

Oederan (pts039/19.05.2022/15:55) - Die NOXMAT GmbH mit Sitz in Oederan/Sachsen feiert in diesem Jahr ihre 30-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Seit seiner Gründung im Jahr 1992 ist das Unternehmen im international geprägten Wettbewerbsumfeld kontinuierlich und profitabel gewachsen und dabei seinem Hauptsitz in Mittelsachsen treu geblieben. Vor kurzem wurde NOXMAT dafür von der Industrie- und Handelskammer Chemnitz mit einer Ehrenurkunde gewürdigt. Ende Juni findet der offizielle Festakt zum 30-jährigen Jubiläum mit Kunden, Mitarbeitern und Marktbegleitern im NOXMAT-Werk in Oederan statt.

NOXMAT steht seit der Gründung im Jahr 1992 für technologisch führende Brennersysteme, die in Oederan selbst entwickelt, konstruiert und gefertigt werden. Forschung und Entwicklung haben deshalb einen besonders hohen Stellenwert: Im hausinternen "Technikum" werden technologische Innovationen entwickelt und bis zur Marktreife intensiv getestet. In den letzten Jahrzehnten hat sich NOXMAT dadurch erfolgreich zu einem Spezialisten für industrielle Beheizungstechnik entwickelt. Zum Produktspektrum zählen u.a. Rekuperator- und Hochgeschwindigkeitsbrenner, Steuergeräte für die Brennertechnik und Strahlrohre zur Beheizung von Industrieöfen. Die NOXMAT-Produkte werden bei der Wärmebehandlung von Metallen in Thermoprozessanlagen eingesetzt.

Bei der Auslegung und Optimierung von Beheizungselementen für diese Anlagen unterstützt NOXMAT seine Kunden weltweit in über 35 Ländern mit hoher Expertise und umfangreichen Serviceleistungen. In China und Indien ist das Unternehmen auch mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Wurde bislang im Markt hauptsächlich Gasbeheizungstechnik genutzt, wird diese zunehmend ergänzt oder ersetzt durch Elektrobeheizung sowie alternative, z.B. wasserstoffbetriebene Heizsysteme. Steigende Energiepreise und Initiativen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks spielen eine immer größere Rolle bei der Umrüstung, Instandhaltung und Modernisierung von Anlagen zur Steigerung ihrer Energieeffizienz. Seit über 10 Jahren bietet NOXMAT dafür von der Produktion über die Inbetriebnahme bis zur präventiven Wartung alles aus einer Hand.

Matthias Wolf, Geschäftsführer der NOXMAT GmbH, bekräftigt: "Wir legen weiterhin und noch intensiver als bisher den Fokus auf Produkte, die sparsam mit Energieressourcen umgehen und eine möglichst geringe Schadstoffbelastung für Mensch und Natur mit sich bringen. Unsere Kund:innen schätzen die hohe technologische Kompetenz und Servicebereitschaft unserer Mitarbeiter:innen. Gemeinsam können wir also sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken."

Anfang Mai erhielt NOXMAT die IHK-Ehrenurkunde zum 30-jährigen Firmenjubiläum. Diese wurde Matthias Wolf überreicht durch Dr. Cindy Krause, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Chemnitz - Regionalkammer Mittelsachsen. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Claudia Liebe erhielt Frau Dr. Krause einen Überblick über das Produkt- und Servicespektrum von NOXMAT bei einer Führung durch das Oederaner Werk.

Über die NOXMAT GmbH NOXMAT ist ein Spezialist für industrielle Beheizungstechnik und entwickelt, konstruiert, fertigt und vertreibt Industriegasbrenner sowie elektrische Heizsysteme für Hochtemperatur-Thermoprozesstechnik. Zum Produktspektrum zählen u.a. Rekuperator- und Hochgeschwindigkeitsbrenner, Steuergeräte für die Brennertechnik, Strahlrohre zur Beheizung von Industrieöfen, elektrische Heizelemente sowie ein kundenspezifischer Schaltschrankbau. NOXMAT berät und unterstützt Unternehmen in über 35 Ländern weltweit mit hoher Expertise und umfangreichen Serviceleistungen bei der Auslegung und Optimierung von Beheizungselementen für industrielle Thermoprozessanlagen sowie bei deren Instandhaltung und Modernisierung zur Steigerung der Energieeffizienz. NOXMAT wurde 1992 in Oederan/Deutschland gegründet und ist mit Tochtergesellschaften in China und Indien vertreten. https://www.noxmat.com

Diese Pressemitteilung ist abrufbar auf: https://www.noxmat.com/news-events/news/ noxmat-feiert-30-j%C3%A4hriges-firmenjubil%C3%A4um

English version here: https://www.noxmat.com/en/news-events/news/noxmat-is-celebrating-its-30-year-anniversary

Kontakt und weitere Informationen: NOXMAT GmbH Geralf Beeg - Business Development Manager Tel.: +49 37292 6503 61 E-Mail: geralf.beeg@noxmat.de

Aussender: Aichelin Holding GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Brosche Tel.: +43 2236 236460 E-Mail: Wolfgang.Brosche@aichelin.com Website: www.aichelin.com

