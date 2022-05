DJ Holi Züri Openair präsentiert seine Top Acts (II) - Am 25.6.2022 bietet das HZO ein farbenfrohes Festivalerlebnis

Hüntwangen/Zürich (pts002/20.05.2022/04:00) - Am 25.6.2022 kommt das Holi Züri Openair zum achten Mal ins Amphitheater Hüntwangen im Kanton Zürich. Beim Festival treffen aufstrebende Newcomer und internationale Grössen aufeinander. Für jede/n ist etwas dabei!

Es ist Zeit, die nächsten Top Acts des diesjährigen Holi Züri Openairs vorzustellen!

Joya Marleen Diese Stimme hebelt Zeiten und Grenzen aus. Joya Marleen, die erst 18 Jahre alt ist, überrascht mit unglaublicher Wärme und Tiefe. Bereits ihre erste Single "Nightmare" wurde zum Mega-Erfolg und stand während Wochen auf Platz 1 der nationalen Schweizer Airplay-Charts. Joya Marleen ist die erste weibliche Schweizer Musikerin, die diese Top-Position je erreicht hat. Mit ihrer Stimme und ihrem Charme verzaubert sie ihr Publikum!

Davey6000 Poppiger, elektronischer Hip Hop - so hört sich Davey6000 heute an! Er lebt zwischen Strophe und Studium und trägt den Kopf zwischen Tinder und Tagesschau. Zusammen mit dem Bieler Musiksupertalent Nemo als Produzent entstanden vier neue Songs "bitte chill", "haifisch", "lovesongs" und "odyssee" und somit auch ein neues Kapitel in der Geschichte von Davey6000.

Drezlo Von Berlin bis Ibiza, von Zürich bis Miami - er begeistert mit seiner spektakulären Bühnenpräsenz! Dabei kann es sich nur um Drezlo handeln! Die Bühne teilte er bereits mit Künstlern wie Lost Frequencies, Claptone, Bakermat, Tujamo, Danny Avila und Alle Farben. "Energie und Leidenschaft", so lautet das Motto von Drezlo!

