DJ Amadé Radmarathon als kleiner Trost für abgesagte Österreich-Radrundfahrt - Rennrad-Enthusiasten freuen sich auf Event in Radstadt

Radstadt (pts008/20.05.2022/09:00) - Nach der enttäuschenden Absage der Österreich-Radrundfahrt durch den ÖRV bleiben Rennrad-Enthusiasten nur wenige Möglichkeiten, das landschaftlich attraktive SalzburgerLand im Renntempo zu befahren. Eine davon ist der Amadé Radmarathon, der am 29. Mai 2022 sein Comeback feiert.

Der Startschuss zum Marathon-Klassiker im SalzburgerLand fällt am Sonntag, den 29. Mai um 7.30 Uhr. Ausgehend von den mittelalterlichen Stadtmauern jenes Ortes, der durch seinen Namen wie gemacht für einen Rad-Event scheint, erwarten die Teilnehmer auf zwei Distanzen (96 oder 147 km) 1.535 bis 2.221 Höhenmeter, ehe sie wieder das Ziel in Radstadt erreichen. Vorberg und Wagrainer Höhe heißen die markanten Anstiege des Tages, Dachstein, Tennen- und Hagengebirge sowie die Radstädter Tauern bilden eine traumhafte Kulisse. Die Schnellsten der "kurzen" Distanz werden um circa 10 Uhr eintreffen und die Besten über die lange Distanz werden schließlich um ca.11.30 Uhr am Stadtplatz erwartet.

Aber nicht nur die Gewinner der Klassen-, Regional- und Teamwertungen werden gebührend empfangen. Im Rahmen des Radler-Festes gibt es für alle Finisher ein großes Fest mit feierlicher Siegerehrung und einer Tombola mit tollen Sachpreisen (Hauptpreis: ein Rennrad von TREK).

Die Teilnehmenden erwartet ein Leistungsbündel, das einer Profiveranstaltung wie der Tour d'Autriche würdig wäre: punktgenaue Chip-Zeitnehmung, Startblockeinteilung nach Leistung, Verpflegung auf der Strecke und im Ziel, Teilnehmerurkunde, personalisierte Startnummer, Massagen in der Relaxing Zone sowie diverse Gutscheine.

