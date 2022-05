DJ Der Fall Nathalie: Militär bestätigt informell Nathalies Aussagen - Justiz schützt den Tiefen Staat - Satanisch-ritueller Kindesmissbrauch - "Victims Mission" berichtet aus der Schweiz

Basel/Solothurn/Dornach (pts013/20.05.2022/10:45) - Das heute 9-jährige Mädchen Nathalie* berichtete, satanisch-rituellen Missbrauch erlebt zu haben, durch und mithilfe des eigenen Vaters. Aus gut informierten militärischen Kreisen wurde verlautbart, dass unterirdische Anlagen im Raum Oppenau/Schwarzwald und im Raum Basel mit Dreiländereck gesäubert wurden. Es ist zu erwarten, dass demnächst handfeste Beweise auf den Tisch gelegt werden können, darunter auch Namen von Involvierten und Details von bereits durchgeführten militärischen Operationen. Nathalie hat Yves Rausch aus Oppenau durch ihren Vater kennengelernt und erinnert sich an ihre Erlebnisse in den unterirdischen Anlagen und Tunnel im Schwarzwald. Sie hat dazu bei einer deutschen Staatsanwaltschaft sowie direkt vor Yves Rauschs Hütte im Beisein der deutschen Kriminalpolizei ausgesagt. Alles, was Nathalie beschrieben hatte, stellte sich als real heraus (siehe Punkt 4: Tatorte).

"Endlich hinschauen ... Rituelle Gewalt und Menschenhandel sind so schlimm, dass sich die meisten nicht gern damit beschäftigen - dies ist aber nötig, wollen wir den Opfern helfen ... 'Kinder denken sich so etwas niemals selbst aus. Das sind Hinweise auf Dinge, die sie tatsächlich so gesehen und erfahren haben. Das sollten Sie sehr ernst nehmen'." ... Quelle: https://www.rubikon.news/artikel/endlich-hinschauen

1. Vorgeschichte

https://www.pressetext.com/news/ der-fall-nathalie-staatsanwalt-und-kesb-gemeinsamer-angriff-auf-mutter-und-kind-.html (Teile 1 - 6 im Link unten)

2. Zwei-Fronten-Krieg

Die Angriffsfront besteht aus Staatsanwälten, Richtern, Polizisten, Vertretern der KESB, Ärzten, Psychologen, Gutachtern, kurzum aus Vertretern des Tiefen Staates ("Elite"). Die Verteidigungslinie besteht aus dem minderjährigen Mädchen Nathalie, seiner Mutter, nahen Angehörigen, einem kleinen Freundeskreis, also normalen Bürgern ("Unnütze Esser"). Der Tiefe Staat will diesen Krieg "auf Teufel komm raus" gewinnen. An einer Aufklärung kann er ja nicht interessiert sein. Denn sonst müsste er sich selbst überführen. Also zieht er alle Register der Vertuschung.

3. Zwei Verfahren gegen den Kindsvater eingestellt

Die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Solothurn von Anfang Mai 2022 besagt, dass zwei Verfahren "betreffend mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache Vergewaltigung, mehrfache sexuelle Nötigung, Pornografie, Drohung" eingestellt werden. Zitat aus der Einstellungsverfügung: "Ergänzend ergeht der Hinweis, dass aufgrund der Erkenntnisse des vorliegenden Verfahrens und gestützt auf das Gutachten von Prof. Dr. Susanna Niehaus bei der zuständigen Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde KESB Dorneck-Thierstein, durch die Staatsanwaltschaft eine Gefährdungsmeldung (Gefährdung des Kindeswohls durch die Mutter und das persönliche Umfeld von [ Nathalie ] zu tätigen ist."

Die Täterstrategie im Kurztext: Mutter suggeriert und manipuliert. Kind erinnert sich falsch und lügt.

Sollten die Behörden Nathalie der Mutter entreissen, werden über 50 Namen mutmasslicher Satanisten samt Jobbeschreibung im Untergrund veröffentlicht!

"Er wurde wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch an seinen Kindern und an weiteren Kindern des Wohnquartiers angezeigt. Nach einigen Jahren polizeilicher Untersuchung wurde er wegen Mangels an Beweisen freigesprochen. Ich frage mich immer noch, was genau in diesen vielen Jahren untersucht worden ist. Was dauerte denn so lange? Und warum?" (Zitat Chantal Frei aus "ICH REDE! Mein Leben und Ausstieg aus satanisch ritueller Gewalt", Seiten 26, 27). Chantal Frei berichtet in ihrem Buch von der gleichen Vertuschungsstrategie der "Elite".

Der leitende Staatsanwalt Ralph Müller hat nun also seinen Freund, Nathalies Vater, weiss gewaschen. Ralph Müller verfügt, dass sein Freund bestimmte Gegenstände von der Polizei Kanton Solothurn abholen darf. Darunter befinden sich unter anderem: - 3 Lederriemen, braun (1 lang, 2 kurz) - 1 Gewinde-Metallstange, verstellbar - 1 Seil, weiss/blau - 1 Leibgurt, Leder, dunkelbraun - 1 Metallhaken in "S"-Form" (Zitat)

"Papa wollte, dass ich auch auf ihn Bisi und Kot mache und an seinem Schnäbi sauge. Er hat mich jedes Mal, wenn ich das nicht wollte, mit einem Schläger auf den Kopf geschlagen, solange, bis ich beinahe ohnmächtig wurde. Auch wenn er seine Flüssigkeit gespritzt hat, hat er mir nachher auf den Kopf geschlagen ... Papa hat immer gesagt, dass er wolle, dass Mama stirbt. Als ich sagte, Mama sei lieb, bekam ich mit dem Schläger heftige Schläge auf den Kopf ... [ bei den von der KESB unter Heim-Androhung erzwungenen Besuchen bei ihrem Vater musste Nathalie Snuff-Filme mit ihm ansehen. Da hat er ... Anm.d.Verf. ] ... gesagt, so wie im Film, wolle er mich auch umbringen ... ich habe versucht, aus seinem Zimmer zu den WG-Nachbarn zu fliehen, aber er hat mich gepackt, gewürgt und mit dem Metallschläger geschlagen - auf den Kopf, auf das Herz, auf die Brust und auf den Bauch ... er hat mich immer wieder schlimm geschlagen, eigentlich jedes Mal, bis ich fast tot gewesen bin ... Vor dem Heimgehen hat er mir immer eingeschärft, ich käme ins Heim, wenn ich Mama etwas sage ... Auch hat er meinen Kopf, so wie im Film, unendlich oft auf den Boden geknallt. Einmal bin ich dabei mit dem ganzen Körper so auf den Boden geknallt, dass das Knie ... blutete. Das Blut, das herauskam, hat er in einem Schälchen aufgefangen und getrunken." (Zitat Nathalie)

Der leitende Staatsanwalt Ralph Müller gibt also den Metall-Schläger, mit dem der Vater sein Kind "jedes Mal" fast totgeschlagen hat, an ihn zurück.

4. Tatorte

In ihrem Buch "ICH REDE! Mein Leben und Ausstieg aus satanisch ritueller Gewalt" erwähnt Chantal Frei eine Reihe von Tatorten, wo rituelle Gewalt stattgefunden hat. (1)

So nennt Chantal Frei etwa Valeyres-sous-Rances, Vuiteboeuf und Six-Fontaines, gelegen am südlichen Ende des Neuenburgersees in der Schweiz, aber auch Urdorf bei Zürich. Nathalie nannte folgende Tatorte: Thielle (FKK-Camp "Die neue Zeit") / Gampelen, am nördlichen Ende des Neuenburgersees gelegen (Erklärung eines Insiders*: "Nathalies Vater verkaufte da Kinder, auch seine Tochter, für Sex, Exkremente-Spiele und Gewaltanwendung an Fremde. Yves Rausch war auch dabei, die anderen mutmasslichen Täter von Oppenau/Grellingen nicht". Zitat Ende). Nathalie nannte weiters Bärschwil, den Grellinger Wald, den Dugginger Wald, Pfeffingen, Dornach und Riehen bei Basel. Von Riehen sind es nur 3,5 km nach Lörrach in Baden-Württemberg, Deutschland. Fährt man ca 1,5 Stunden weiter Richtung Norden, gelangt man nach Oppenau im Schwarzwald, auch ein Tatort gemäss Nathalies Aussage.

Yves Rausch wurde 2020 in Oppenau festgenommen. (2)

* "Nathalies Vater ist ein guter Freund von Yves Rausch. Er war mit seiner Tochter immer wieder in dessen Hütte zu Gast. Und hat eine leitende Funktion bei den Tötungen. Alles läuft nach seinen Anweisungen. Anschließend bekommt er immer viel Geld." (Zitat Ende). In den alternativen Medien werden die Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten im Zusammenhang mit Yves Rauschs Festnahme diskutiert, auch dass just zum selben Zeitpunkt eine Detonation in 10 km Tiefe beim ehemaligen Rothschild-Schloss ganz in der Nähe erfolgte.

Der Schwarzwald übt offenbar auf bestimmte Menschen eine magische Anziehungskraft aus. Anhand der zufälligen Einträge bzw. Links unten (3), ist erkennbar, dass sich viele Kinderschänder im Schwarzwald aufhielten. Doch auch Bill Clinton und die Obamas zog es wiederholt dorthin.

5. Todesfälle, Schikane, Dienstfreistellungen

- Einer von Nathalies Helfern soll am Rheinufer in Basel verstümmelt aufgefunden worden sein. - Ein weiterer Helfer ist abgängig. - Der Journalist Balz Bruder, der viel zum Fall Nathalie berichtet hatte, starb 2021 unter mysteriösen Umständen. (4) - Nathalies Grossvater verstarb an einem Herzinfarkt, kurz nachdem Nathalies Mutter zu Unrecht inhaftiert worden war. - Mehrere Akademiker und ein Journalist, die sich öffentlich im Sinne des Falles Nathalie und gegen das politisch gewollte Narrativ der "Satanismus-Leugnung" äusserten, verloren ihren Job.

"Auch Helfer der betroffenen Person werden bedroht oder gar umgebracht. Ich hatte einer Anwältin ein Mandat erteilt ... Ich wollte sie später noch persönlich treffen, um die weiteren Schritte zu besprechen. Dazu kamen wir nie! Sie starb kurz danach. Ich weiss nur, dass ihr Herz versagte." (Zitat Chantal Frei aus "ICH REDE! Mein Leben und Ausstieg aus satanisch ritueller Gewalt", Seite 177).

*Name geändert

(1)

https://www.pressetext.com/news/ chantal-frei-ich-rede-mein-leben-und-ausstieg-aus-satanisch-ritueller-gewalt-insider-bericht-einer-berlebenden.html

(2)

"... Säuberung der Standorte des pädophilen Netzwerks im Schwarzwald ..."... Quelle: - https://volldraht.de/recht/119-politik/3735-schwarzwald-rambo-als-eyecatcher

"Wald-Rambo ist vorbestraft, besaß Kinderpornos"... Quelle: - https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/ oppenau-wald-rambo-auf-der-flucht-yves-rausch-31-ist-wegen-totschlags-vorbestraft-71866688,view= conversionToLogin.bild.html

"... EU-Haftbefehl ..." ("Laut 'BILD' soll er außerdem Kinderpornos besessen haben")... Quelle: - https://www.echo24.de/region/schwarzwald-oppenau-yves-rausch-zeugin-polizei-bericht-festnahme-13833955.html

