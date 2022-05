Die Aktie von Twitter hat sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Nach Aussagen der Geschäftsführung im Rahmen eines firmenweit angesetzten Video-Calls haben die Papiere des Kurznachrichtendienstes in der Spitze bis zu 5,2 Prozent zugelegt. Das Musk-Drama ist damit jedoch noch nicht beendet. Twitter Meeting Im Rahmen des Meetings hieß es seitens Twitters Top-Anwältin, Vijaya Gadde, dass es rechtlich überhaupt nicht möglich wäre den "deal on hold" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...