Berlin (ots) -Einladung zu Aktion und Bildtermin am 23.5., 12 UhrMit einer bildstarken Aktion fordert die Initiative Grundgesetz für Alle (GFA) am kommenden Montag den Schutz den expliziten verfassungsmäßigen Schutz der sexuellen sowie geschlechtlichen Identität durch eine Ergänzung des Artikels 3, Absatz 3 im Grundgesetz.1.051 Regenbogenflaggen vor dem Reichstagsgebäude werden dabei für 1.051 registrierte und viele weitere unregistrierte Straftaten gegen queere Menschen stehen.Zu diesem Bildtermin am 23.05.2022, 12 Uhr, laden wir Sie herzlich ein. Die Pressemitteilung zur Aktion finden Sie bereits heute hier (https://grundgesetz-fuer-alle.de/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_News_36538363&path=?m=d&a=20220520082506-7484&cp=1STRATP_cm4all_com_widgets_News_36538363).Pressekontakt:Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLEKoordination PresseChris*tian GaaE-Mail: presse@grundgesetz-fuer-alle.deMobil: +49 163 8401959www.grundgesetz-fuer-alle.deOriginal-Content von: Initiative Grundgesetz für alle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163232/5227943