Wien (www.fondscheck.de) - Schon im kommenden Jahr dürften börsengehandelte Indexfonds mehr als zwei Billionen US-Dollar in Zinspapiere investiert haben, prognostiziert BlackRock, so die Experten von "FONDS professionell".Sieben Jahre später solle dann die Fünf-Billionen-Schwelle fallen.Das in Anleihen-ETFs verwaltete Vermögen dürfte sich bis 2030 verdreifachen - auf dann stattliche fünf Billionen US-Dollar. Zu diesem Schluss komme eine aktuelle Studie von BlackRock, dem größten Anbieter börsennotierter Indexfonds. ...

