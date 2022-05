Frankfurt (www.fondscheck.de) - UniValue Fonds: Global A (ISIN LU0126315885/ WKN 631010) ist ein internationaler Aktienfonds, der in Subtanzwerte investiert, so die Experten von Union Investment.Nachdem Wachstumstitel (Growth) rund zehn Jahre lang die Favoriten der Anleger gewesen seien, sei es an den Kapitalmärkten inzwischen zu einer Kehrtwende gekommen. In den vergangenen Monaten hätten sich Substanz-Aktien (Value) weit besser geschlagen als Growth-Werte. ...

