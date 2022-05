Der VW ID.4 wird ab sofort auch in Emden produziert. Damit wird der ID.4 nun an den deutschen Standorten Zwickau und Emden sowie in den chinesischen Werken Anting und Foshan gebaut. Ab dem Herbst dieses Jahres startet in Chattanooga die Fertigung für den US-Markt. Laut den Wolfsburgern sei Emden der erste High-Tech-Standort für Elektromobilität in Niedersachsen. Damit Elektroautos dort über das Band ...

Den vollständigen Artikel lesen ...