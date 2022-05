Mainz (ots) -Freitag, 20. Mai 2022Der "kinokino Publikumspreis" von 3sat und dem Bayerischen Rundfunk beim DOK.fest München 2022 geht an den Dokumentarfilm "Girl Gang" (Schweiz 2022) von Susanne Regina Meures.Bis Freitag, 20. Mai 2022, 12.00 Uhr, hatten die Besucherinnen und Besucher des DOK.fest München die Möglichkeit ihre Stimme für den "kinokino Publikumspreis" abzugeben. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert, gestiftet von 3sat, dem Bayerischen Rundfunk und dem Förderverein des DOK.fest München. Birgit Metz von der ARD-Koordination 3sat und Saskya Kamphuis aus der "kinokino"-Redaktion werden den Preis am Samstag, 21. Mai 2022, um 20.00 Uhr bei der Preisverleihung im Audimax der Hochschule für Fernsehen und Film München übergeben.Am Dienstag, 24. Mai 2022, 21.45 Uhr, blickt die Sendung "kinokino" in 3sat (Wiederholung am Mittwoch, 25. Mai 2022, 0.15 Uhr, im BR Fernsehen) unter anderem auf den "kinokino Publikumspreis", das Filmfest Cannes und die Höhepunkte des Bayerischen Filmpreises. "kinokino" ist das älteste Filmmagazin des deutschen Fernsehens und berichtet seit mehr als 30 Jahren über Kino-Neustarts, Filmschaffende, Filmpreise und Festivals. Seit 2018 ist die Sendung jeden Dienstag um 21.45 Uhr in 3sat in Erstausstrahlung und Mittwochnacht im BR Fernsehen zu sehen. Die Sendungen sind in der 3sat-Mediathek sowie in der in der BR-Mediathek abrufbar.Beim DOK.fest München 2022 waren unter anderem die ZDF/3sat/SRF-Koproduktion "Stand Up My Beauty" (Deutschland, Schweiz 2021; Regie: Heidi Specogna) und die ZDF/3sat/BR-Koproduktion "Nach der Arbeit" (Deutschland 2021; Regie: Alexander Riedel) zu sehen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Preisfilm und zur Sendung "kinokino" sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kinokino"kinokino" als in der 3sat-Mediathek: https://3sat.de/film/kinokino (https://www.3sat.de/film/kinokino)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5227975