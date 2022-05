DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. Mai, bis Montag, 23. Mai

=== S A M S T A G, 21. Mai 2022 - AU/Parlamentswahl in Australien S O N N T A G, 22. Mai 2022 - SN/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit dem Präsidenten der Republik Senegal, Macky Sall, sowie Wirtschaftsvertretern, Dakar - CH/World Economic Forum (WEF), Jahrestreffen (bis 26.5.), Davos M O N T A G, 23. Mai 2022 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q, Delbrück 09:00 EU/Treffen des Rates für "Allgemeine Angelegenheiten", Brüssel *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 91,2 zuvor: 91,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 96,8 zuvor: 97,2 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 86,6 zuvor: 86,7 10:30 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Immobilienverband Deutschland (IVD) und Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV), Präsentation des Wohnungsbau-Barometers der Bau- und Immobilienverbände, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht, Aufsatz zu "Climate-related risks to financial stability" 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai 14:00 DE/Basler AG, Online-HV *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: +2,1 Punkte zuvor: +2,4 Punkte *** 16:15 EU/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei SUERF Colloquium und OeNB Economic Conference zu "Monetary policy, policy interaction and inflation in a post-pandemic world with severe geopolitical tensions" 18:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Atlanta 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 1Q, San Jose - NE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit dem Präsidenten der Republik Niger, Mahamed Bazoum, sowie Besuch der Bundeswehr, Niamey - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie ===

