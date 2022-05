Berlin (ots) -Vertragslaufzeiten müssen verbindlich an die Dauer der Qualifikation gekoppelt werdenZur heute vorgelegten Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes erklären der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek, und der zuständige Berichterstatter Lars Rohwer:Thomas Jarzombek: "Befristungen im Wissenschaftssystem sind grundsätzlich notwendig, denn auch künftigen Generationen muss der Zugang zu einer wissenschaftlichen Qualifikation offenstehen. Zugleich brauchen wir mehr Planungssicherheit und Verlässlichkeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Daher müssen Vertragslaufzeiten verbindlich an die Dauer der Qualifikation gekoppelt werden. Kettenverträge sind keine Lösung. Von der Bundesregierung müssen jetzt Vorschläge für Verbesserungen kommen."Lars Rohwer: "Wir haben viele Gespräche geführt: mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs, mit den Hochschulen, mit Vertretern von ichbinhanna und vielen weiteren Akteuren. Uns eint das Ziel, dass wir unnötige Befristungen ablehnen, mehr Perspektiven aufzeigen und gute Arbeitsbedingungen erreichen wollen, ohne nachfolgende Generationen von einer Qualifikation auszuschließen. Wir brauchen eine neue Balance, und das wird unser Maßstab sein."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5228043