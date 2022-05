Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Risen Energy ("das Unternehmen"), ein führender Hersteller von Solarmodulen in China, nahm an der Intersolar Europe 2022 teil, wo vom 11. bis 13. Mai die gesamte Palette der neuesten Solarlösungen ausgestellt wurde. Unter den am Stand A1.260 präsentierten Produkten stand das RSM130-8-430-450M als neuestes Mitglied der TITAN-Familie von Risen Energy im Mittelpunkt. Das Photovoltaik (PV)-Modul für Wohngebäude übernimmt die modernsten Technologien der TITAN-Serie und zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Effizienz und eine beispiellose Leistung von bis zu 450 Wp aus, was es zu einem der idealsten Produkte für Aufdach-Solaranlagen macht."Wir freuen uns, wieder einmal die Gelegenheit zu nutzen, um unsere neuesten PV-Produkte sowie eine breite Palette an weltweit führenden Solar-Innovationen auf der weltgrößten Messe für Solarenergie vorzustellen. Das 210-mm-Solarmodul von Risen Energy hat in den letzten Jahren weltweit Anerkennung gefunden. Das ist ein starker Beweis für das Vertrauen unserer Kunden in die PV-Produkte der Serien TITAN, NewT@N und Hyper-ion von Risen Energy", erklärte Wissin Ye, der Produktmanager von Risen Energy."Angetrieben von unserer Vision, neue Möglichkeiten in der PV-Technologie zu erschließen, hat Risen Energy dieses High-End-Solarmodul für die TITAN-Serie entwickelt, um unseren Kunden weltweit umweltfreundlichere, effizientere und flexiblere Solarlösungen anzubieten", so Wissin Ye weiter.Als Upgrade für die monokristallinen 40-Zellen-Hochleistungs-PERC-Solarmodule von TITAN bietet das RSM130-8-430-450M einen Leistungsbereich von 430 Wp bis 450 Wp und liegt damit 10-20 Wp höher als andere auf dem Markt erhältliche PV-Standardprodukte für Wohngebäude. Es handelt sich um ein Multi-Busbar-Solarmodul, das mit einer zerstörungsfreien Schneidetechnologie hergestellt wird und einen Wirkungsgrad von 21,7 % erreicht. Dieser Wirkungsgrad ist um 0,4 % höher als der seiner Konkurrenten, wodurch sich die Investitionsrendite für die Nutzer erhöht.RSM130-8-430-450M ist kompakt und ästhetisch und bietet zwei Farboptionen - Schwarz und Silber für seinen Stahlrahmen. Zusammen mit den anderen Produkten der TITAN-Serie ist dieses Solarmodul dazu ausgelegt, die verschiedenen Anforderungen von dezentralen Aufdach-Solaranlagen besser zu erfüllen.Informationen zu Risen EnergyRisen Energy ist ein führender, globaler, mit "AAA" bewerteter Tier1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaikprodukten und Anbieter von Gesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und seit 2010 börsennotierte Unternehmen sorgt für die Wertschöpfung seiner globalen Kunden. Technisch-kommerzielle Innovation, untermauert durch vollendete Qualität und Support, umschließen die gesamten Solar PV Geschäftslösungen von Solar Energy, die zu den leistungsstärksten und kosteneffektivsten in der Industrie gehören. Mit unserer lokalen Marktpräsenz und unserer guten Finanzsituation sind wir verpflichtet und in der Lage, strategische, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, da wir gemeinsam vom steigenden Wert der grünen Energie profitieren.Pressekontakt:Tina Feng,+86-57459953077,tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116613/5228045