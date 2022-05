Die indische Zentralbank hat ihre Goldreserven deutlich aufgestockt. Ein Blick auf das neue Allzeittief der indischen Rupie gegen den US-Dollar zeigt dabei die potenziellen Risiken einer Verschlechterung der indischen Terms of Trade im Welthandel. Hinzu kommen aber auch systemische Risiken, welche eine weitere Diversifizierung in Gold nahelegen. Ein Vergleich der Wertentwicklung von Gold und US-Dollar in Rupien über das vergangene Jahrzehnt dürfte zudem auch jene beruhigen, welche bislang den mangelnden Ertrag von Gold als Argument anführten, kein Gold zu kaufen!Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...