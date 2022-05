Halle/MZ (ots) -



In Wirklichkeit aber wurde Schröder von dem gelernten KGB-Offizier Wladimir Putin manipuliert, schon in seinen Kanzlerjahren. Schröder wollte diese monströse Tatsache nicht wahrhaben. Bis zuletzt warnte er vor einer Dämonisierung seines angeblichen Freunds im Kreml - der dann aber unter dem Zeichen des großen "Z" den größten Zivilisationsbruch in Europa seit 1945 anordnete. Vor dieser Kulisse geriet der einsame Kampf des Altkanzlers um seine Ehre zum erbärmlichen Kampf gegen die Realität. Rückwirkend fällt ein fahles Licht auf seine Amtszeit: auf die damals gewachsene ökonomische Abhängigkeit Deutschlands von Russland ebenso wie auf die damals gewachsene politische Distanz zu den USA.



