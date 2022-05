Der Euro kostet aktuell 1,0295 Franken nach 1,0276 Franken am Mittag. Auch der Dollar gewann zum Franken und verteuerte sich leicht auf 0,9749 Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag in einem eher richtungslosen Handel zum Dollar leicht nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0559 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen (1,0577). Zur Schweizer Währung legte die Gemeinschaftswährung dagegen etwas zu. Der Euro kostet aktuell 1,0295 Franken nach 1,0276 Franken am Mittag. Auch der Dollar gewann zum Franken...

