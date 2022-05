B2Broker freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun jährliche Zahlungsoptionen für seine drei Hauptprodukte anbietet: MarksMan, B2Core und B2Trader. Bei dieser neuen Option profitieren die Kunden von einem Preisnachlass und einem einfacheren Ansatz zur Planung ihres Budgets. Diese Neuerung wird Unternehmen helfen, ihre Finanzen zu optimieren und den Cashflow zu verbessern. Die jährliche Zahlungsoption ist bereits für alle drei Produkte verfügbar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220520005016/de/

B2Broker Announced Annual Payments for B2Core, MarksMan, and B2Trader Products (Graphic: Business Wire)

MarksMan

Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder lediglich mit digitalen Vermögenswerten starten möchten MarksMan ist die ideale Lösung für Sie. Durch Unterstützung des Spot-Handels und der Liquidität unbefristeter Futures in Verbindung mit einem bequemen Zugang zu den Liquiditätspools größerer Kryptobörsen bietet MarksMan alles, was Sie benötigen. Der Zeitpunkt ist günstig wie nie, um das Basis-Paket für nur 5.000 US-Dollar pro Jahr (eine Ersparnis von 1.000 US-Dollar) zu testen. Die Kosten des Advanced-Pakets belaufen sich auf 15.000 US-Dollar pro Jahr (Ersparnis von 3.000 US-Dollar). Ein Enterprise-Paket wird in Kürze ebenfalls erhältlich sein, falls Sie eine leistungsfähigere Alternative suchen. Aggregation, Absicherung, Symbol Mapping, synthetische Instrumente, Risikoparameter und einige andere Funktionen stehen unter MarksMan zur Verfügung. Verlieren Sie keine Zeit und erfahren Sie noch heute mehr über MarksMan Sie werden es nicht bereuen.

B2Core

B2Core ist eine innovative Business-Management-Lösung, die Brokern und Börsen eine bequeme Möglichkeit bietet, um Kunden, Administratoren und einführende Broker zu verwalten. Mit dieser neuen jährlichen Zahlungsoption ist B2Core so erschwinglich wie nie zuvor. Das Basis-Paket ist für lediglich 6.000 US-Dollar erhältlich, und die Kosten des Advanced-Pakets betragen 15.000 US-Dollar pro Jahr. Diese Preise bedeuten größere Einsparungen im Vergleich zu früheren Angeboten (1200 US-Dollar Einsparung beim Basis-Paket und 3000 US-Dollar beim Advanced-Paket). Und falls es noch eine Nummer größer sein soll als unser Advanced-Angebot, stellen wir momentan ein Enterprise-Paket mit einjähriger Laufzeit zusammen. Achten Sie auf unsere Ankündigung und kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie B2Core Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu expandieren.

B2Trader

Suchen Sie nach einer Matching-Engine, die verlässlich, effektiv und schnell ist für Ihre digitale Börse? Suchen Sie nicht länger nach einer Lösung mit B2Trader sind Sie bereits fündig geworden. Die Core Engine wurde entwickelt, um Gebote und Angebote rasch und reibungslos zuzuordnen, sodass Sie Trades vertrauensvoll durchführen können. Darüber hinaus bietet Ihnen die neue Preisgestaltung große Einsparmöglichkeiten. Das Basis-Paket kostet nun lediglich 15.000 US-Dollar pro Jahr Sie sparen 3.000 US-Dollar. Und die Kosten für das Advanced-Paket betragen lediglich 25.000 US-Dollar, bei einem Preisnachlass von 5.000 US-Dollar. Ein Enterprise-Paket wird gerade entwickelt und ebenfalls in Kürze verfügbar sein. B2Trader ist die vertrauenswürdigste, effizienteste und leistungsfähigste Engine für jede Börse. Warum noch länger warten? Entscheiden Sie sich noch heute für B2Trader!

Fazit

Das Team von B2Broker ist sehr erfreut, einen jährlichen Zahlungsplan für seine Kunden anbieten zu können! Seine Mitarbeiter sind überzeugt, dass sich diese Neuerung sowohl für seine Kunden als auch das Unternehmen als vorteilhaft erweisen wird. Es strebt danach, stets das Beste zu liefern, das auf dem Markt verfügbar ist, und seine Produkte zu Konditionen anzubieten, die so erschwinglich wie möglich sind. Profitieren Sie noch heute von den neuen jährlichen Zahlungsmodalitäten!

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220520005016/de/

Contacts:

Georgiou Kaningos

Tel.: +442080688636

E-Mail: pr@b2broker.net