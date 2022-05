PPG (NYSE:PPG) hat heute in seiner Produktions- und Forschungs- und Entwicklungseinrichtung (F&E) in Amsterdam seine neuesten Innovationen vor den Medien präsentiert. Die Veranstaltung befasste sich mit Fortschritten in drei Schlüsselbereichen Nachhaltigkeit, Effizienz und Mobilität und spiegelte die Ziele des Unternehmens wider, Kunden dabei zu helfen, ihre Kosten zu senken, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und die weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EVs) zu unterstützen.

Zu den neuesten Innovationen von PPG, die auf der Veranstaltung vorgestellt wurden, gehören:

Die CORACHAR-Batteriebrandschutzbeschichtungen von PPG für Elektrofahrzeuge reduzieren das Gewicht, erhöhen die Leistungsfähigkeit der Akkus und erhöhen die Sicherheit von Insassen und Rettungskräften im Brandfall.

Die "ENVIROCRON LUM"-Pulverbeschichtung von PPG ist die allererste kommerzielle Pulverbeschichtung, die retroreflektierend ist. Die Beschichtung reflektiert das Licht mit minimaler Streuung zurück zu seiner Quelle und lässt Objekte wie Fahrräder und Straßenabsperrungen bei Nacht heller erscheinen.

Die MAVIS-Plattform von PPG für digitales Farbstyling unterstützt Automobildesigner dabei, den Prozess der Entwicklung neuer Farben und Effekte für ihre neuesten Fahrzeuge mithilfe einer außergewöhnlich realistischen dreidimensionalen Modellierung deutlich zu beschleunigen.

Die "SOLARON BLUE PROTECTION UV+"-Blockertechnologie von PPG bietet einen verbesserten und dauerhaften Schutz für Flugzeugfenster gegen UV-Strahlung und hochenergetisches sichtbares blaues Licht und trägt so zur Lösung eines wichtigen Problems in der Luftfahrtindustrie bei.

Das SPRAYMASTER-System von PPG ist ein revolutionäres tragbares Sprühgerät, das speziell für Holzarbeiten im Außenbereich entwickelt wurde. Das System arbeitet bis zu 50 schneller als das Auftragen mit Pinsel oder Rolle und bietet eine schnelle Trocknung und hervorragende Deckkraft in einer Schicht.

Die silikonbasierte Schiff sbeschichtung SIGMAGLIDE 1290 von PPG verhindert die Anhaftung von Bewuchs auf dem Schiff ohne den Einsatz von Bioziden. Dank der gleitfähigen Oberfläche wird der Energiebedarf um bis zu 20 reduziert, wodurch die Schifffahrtsindustrie wichtige Nachhaltigkeitsziele erreichen kann.

Das MOONWALK-System von PPG ist ein automatisiertes Mischsystem für Reparaturlacke, das Arbeitszeit spart, Verschwendung reduziert und den Mischraum für Reparaturlacke in eine saubere und sichere Umgebung verwandelt.

Die iSENSE-Außenbeschichtungen von PPG schützen die Dosen vor Schäden und bieten sensorische Oberflächeneffekte, wie z. B. eine strukturierte Haptik oder optische Effekte wie matt und satiniert. Dies ermöglicht es Marken, einzigartige Designs zu produzieren, um die Produktdifferenzierung im Regal zu verbessern.

Die "LIGHT EASY"-Außenwandbeschichtungen von PPG tragen dazu bei, die Probleme von Malern beim Umgang mit schweren Dosen zu verringern. Im Vergleich zu Standardbeschichtungen wird das Gewicht der Farbe bei gleicher Leistungsfähigkeit um bis zu 30 reduziert.

"Es ist uns eine große Ehre, unsere neuesten Fortschritte zu präsentieren", sagte Roald Johannsen, PPG Vice President des Bereichs Automotive Coatings, Europa, Naher Osten und Afrika. "Unsere Stärke im Bereich Forschung und Entwicklung ist allgemein anerkannt, da der Umsatz mit neuen Produkten 24 unseres Gesamtumsatzes im Jahr 2021 ausmacht. Darüber hinaus wurden 38 unseres Umsatzes im Laufe des Jahres mit Produkten erzielt, die nachhaltige Vorteile bieten."

PPG konzentriert sich auf Produktinnovationen, die mit den Nachhaltigkeitszielen für 2025 in Verbindung stehen, einschließlich erhöhter Sicherheit, reduziertem Energieverbrauch und Abfallminimierung in der gesamten Wertschöpfungskette. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsmaßnahmen von PPG finden Sie unter sustainability.ppg.com.

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit beinahe 140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und suchen in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorn. Wir haben unseren Hauptsitz in Pittsburgh (USA), sind in mehr als 75 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 16,8 Milliarden USD. Wir beliefern Kunden in Bereichen wie Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transportwesen und Aftermarkets.

