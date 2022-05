Ecopia AI wurde von einem Tochterunternehmen von Snap Inc. ausgewählt, um hochpräzise Vektorkartendaten zu liefern.

Sample of the 3D Vector Map of Buildings and Vegetation Generated by Ecopia AI Leveraging Airbus Imagery (Photo: Business Wire)

Ecopia nutzt anspruchsvolle KI-gestützte Kartierungssysteme, um die aktuellsten kommerziell verfügbaren Geodaten über sein globales Partnernetzwerk abzurufen und anhand dieser Daten hochpräzise Vektorkarten zu erstellen. Für diese Initiative wandte sich Ecopia an Airbus, um Zugang zu dessen globaler Premium-Datenbank mit hochauflösenden 30-50-cm-Bildern zu erhalten, die zu großformatigen Karteninhalte weiterverarbeitet werden.

"Ecopia hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, hochpräzise Kartendaten in großem Maßstab und mit beispielloser Geschwindigkeit bereitzustellen", so ein Sprecher des Tochterunternehmens von Snap Inc.

"Ecopia widmet sich dem Ziel, die Welt mithilfe von KI zu digitalisieren und hochpräzise Kartendaten zu liefern, die vielen Branchen als digitale Infrastruktur dienen können", erläutert Jon Lipinski, Mitbegründer und President von Ecopia. "Wir sind hocherfreut, dass ein weltweit führendes Technologieunternehmen die hohe Qualität und Genauigkeit unserer Daten für die Nutzung in seinen Anwendungen der nächsten Generation anerkennt und ihnen vertraut."

Über Ecopia AI

Ecopia hat sich dem Ziel verschrieben, einen digitalen Zwilling der Erde zu schaffen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz verwandeln wir hochauflösendes Bildmaterial in detaillierte HD-Vektorkarten. Diese Karten sind ein digitales Abbild der Realität und werden in Anwendungen zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen eingebettet, die einzigartige Einblicke in jedem Maßstab ermöglichen. Die HD-Vektorkarten von Ecopia werden für Hunderte von kommerziellen und staatlichen Anwendungen in weltweit mehr als 100 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecopia.ai.

