Wichtige Punkte Die boomende Nachfrage nach Chips, die in Computern, Rechenzentren und Smartphones eingesetzt werden, wird den Halbleiteraktien Rückenwind geben. Ein Unternehmen ist in einer guten Position, um vom Wachstum der Cybersicherheitsbranche zu profitieren. Das Jahr 2022 war bisher kein gutes Jahr für Wachstumsaktien, da die Anleger durch die restriktive Haltung der US-Notenbank, den Anstieg der Inflation, anhaltende Probleme in der Lieferkette und die geopolitische Instabilität in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...