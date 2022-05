Aus dem Equity Weekly: Global zeigte sich in der vergangenen Woche ein stark divergentes Bild am Aktienmarkt. Einerseits profitierten Emerging Marktes Aktien (+5%) von den geldpolitischen Lockerungen in China und der verbesserten COVID-Situation in Shanghai, andererseits kamen US-Aktien (-0,7%) nach den schlechter als erwarteten Einzelhändler Ergebnissen von Walmart und Target unter Druck. In Europa stieg der Stoxx 600 mit +0,8% leicht an. Der globale Energiesektor zeigte +2,8% in der letzten Woche weiter eine Outperformance zum Gesamtmarkt. Der Ölpreis notierte dabei leicht höher bei USD 112 / Barrel. Schwach entwickelte sich hingegen der als defensiv einzustufende Basiskonsumsektor mit einem Rückgang von-6%. So fielen die Aktien von Nestle, Coca-Cola und PepsiCo um -6 bis - 9% ....

