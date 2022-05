Die praktischen Sprachassistenten, die in den heimischen vier Wänden immer präsenter werden, bergen Risiken. Besonders Menschen, die ihr Zuhause als Homeoffice nutzen, sollten sich darüber im Klaren sein. Sprachassistenten im Homeoffice stellen stets Risiken für die Sicherheit und den Datenschutz dar. Das liegt daran, dass die freundlichen Digitalhelferlein die Sprachbefehle zu ihrer Aktivierung und die darauffolgenden Aufzeichnungen in der Regel in die Cloud des Anbieters übertragen. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam. Blackbox Sprachassistent "So werden alle möglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...