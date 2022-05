Berlin - Eine Woche nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist der Umfragevorsprung der Union vor der SPD auf den höchsten Stand seit August 2021 geklettert. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 28 Prozent (+1), das ist der höchste Wert seit Juli 2021.



Die SPD hingegen verliert einen weiteren Punkt, kommt auf 21 Prozent und damit auf den schlechtesten Wert seit August. Die Grünen gewinnen einen Punkt hinzu und kommen in dieser Woche auf 19 Prozent. Die FDP (zehn Prozent) und die AfD (zehn Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten, die Linke verliert einen Punkt und kommt nun auf drei Prozent. Die sonstigen Parteien würden neun Prozent der Stimmen auf sich vereinen.



Durch die Stärke von Union und Grünen hätte nun auch ein schwarz-grünes Bündnis eine parlamentarische Mehrheit im Bund. Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut INSA insgesamt 1.214 Personen im Zeitraum vom 16. bis zum 20. Mai 2022. Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"

