In der vergangenen Handelswoche hat sich die Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt unverändert fortgesetzt. Für den DAX ging es am Freitag zwar um 0,7 Prozent auf 13.981 Punkte nach oben, auf Wochensicht hat sich der Index allerdings kaum vom Fleck bewegt. In der neuen stehen zudem zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die für weiteren Abgabedruck sorgen könnten. Der Wochenausblick. Angesichts von Konjunktur-, Zins- und Kriegsängsten stehe derzeit jedes Entspannungssignal an der Börse ...

