Foto: Shutterstock.comIn der neuen Woche dürften die Rezessionssorgen die Bewegungen am Kapitalmarkt bestimmen. Während bei den Unternehmen nur wenige Nachzügler ihre Bücher öffnen, rücken Daten aus der Konjunktur in den Fokus. Analysten erwarten dabei wenig positive Signale für den Kapitalmarkt. Der nächste "Daten-Blues" rolle an, warnte Robert Greil von der Privatbank Merck Finck.Angesichts von ...

