Interview SdK Energiekontor CLIQ u.a. Diese Woche gab es spannende Interviews im nwm - und heute sollte die Zeit sein, sich in Ruhe nochmals einen Überblick zu verschaffen: Letztes Wochenende machte der Vorstand Ben Bos von CLIQ Digital den Anfang.Es ging um "das was hinter der CLIQ Digital" steckt und "um viel Luft nach oben". Perpsektiven, Pläne, Strategie - wen die Aktie interessiert oder wer sie nicht kennt, sieht nach dem Interview auf jeden Fall klarer - HIER DAS INTERVIEW MIT BEN BOS VON CLIQ DIGITAL KOMPLETT. Eyemaxx Adler Group Ekosem Wirecard Green City Lichtmiete -viele Fragen an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...