Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2964 Am Donnerstag war Thomas Rainer, Head of Member Sales & Business Development der Wiener Börse, bei mir im Studio zu Gast. Wir sprachen über das neue "Best Bid and Offer" (BBO) Market Maker System, welches das Specialist Modell, das von 1999 bis 2022 im Einsatz war, mit Anfang Mai ablöste. Was bedeutet es für grosse Handelsteilnehmer wie XTX, Tower Research, Hudson River, RCB oder Erste? Was für die Wiener Börse, die gelisteten Unternehmen sowie Instis wie auch Private? Und warum hat man das überhaupt gemacht bzw. wie reiht sich Wien vs. BATS, Chi-X oder Turquoise bei österreichischen Aktien ein? Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von ...

