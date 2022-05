Comet Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Executive Committee der Comet Group



23.05.2022 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der Verwaltungsrat der Comet Holding AG hat Stephan Haferl, Division PresidentX-Ray Modules (IXM), zum neuen Chief Executive Officer der Comet Group ernannt. Er folgt auf Kevin Crofton, welcher das Unternehmen verlassen wird. Zum Nachfolger von Stephan Haferl als Division President IXM hat der Verwaltungsrat Michael Berger, heutiger Vice President of Operations von IXM, gewählt. Im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung wird Comets amtierender CEO Kevin Crofton sein Amt an Stephan Haferl weitergeben. Stephan Haferl wird am 1. September 2022 von Kevin Crofton, welcher die Comet Group per Ende August verlassen wird, übernehmen. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat Michael Berger, heutiger Vice President of Operations von IXM, zum Nachfolger von Stephan Haferl als Division President IXM per 1. September 2022 gewählt. Heinz Kundert, Verwaltungsratspräsident der Comet Holding AG: "Als Teil unserer langfristigen Nachfolgeplanung freut sich der Verwaltungsrat über die Ernennung von Stephan Haferl zum CEO von Comet. Stephan verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis innerhalb der Gruppe und über alle Fähigkeiten, um Comet hinsichtlich der Ziele 2025 und darüber hinaus weiterzuentwickeln. Er wird die strategische Marschrichtung, welche vor drei Jahren festgelegt wurde, entschlossen umsetzen. Wir bedauern den Weggang von Kevin Crofton aus wichtigen persönlichen Gründen. In seiner zweijährigen Amtszeit als CEO hat er die Comet Group zu einer leistungsstärkeren Organisation geformt, indem er den Fokus geschärft und eine Unternehmenskultur aufgebaut hat, die auf Kundenorientierung, Vertrauen und Befähigung der Mitarbeitenden basiert. Unter der Leitung von Kevin Crofton hat das Unternehmen Umsatz und Profitabilität signifikant gesteigert. Im Namen des Verwaltungsrats wünsche ich Stephan Haferl und Michael Berger maximalen Erfolg in ihren neuen Positionen. Zudem will ich Kevin Crofton meine höchste Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zu Comets Erfolg ausdrücken und ihm das Beste für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen." Stephan Haferl trat als Head of Operations, Engineering and Supply Chain der business unit Industrial X-Ray in die Comet AG ein und wurde nach verschiedenen Positionen mit steigender Verantwortung 2018 zum Division President Industrial X-Ray Modules ernannt. Michael Berger trat 2013 als Produktionsleiter in die Industrial X-Ray Technology business unit von Comet ein. Seit 2018 leitet Michael Berger als Vice President of Operations die Bereiche Operations, Engineering und Supply Chain der Division IXM. Kontakte Medien Investoren / Analysten Ines Najorka Ulrich Steiner VP Group Communications VP Investor Relations & Communication T +41 79 573 45 94 T +41 31 744 99 95 ines.najorka@comet.ch ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 28. Juli 2022

Oktober 2022

16. November 2022

2. März 2023 Halbjahresergebnis 2022

Trading Update Q3 2022

Kapitalmarkttag

Jahresergebnis 2022 Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

