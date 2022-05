DJ POLITIK-BLOG/Handwerk warnt vor Scheitern von Energiewende und Wohnbauplänen

Handwerk warnt vor Scheitern von Energiewende und Wohnbauplänen

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat angesichts des wachsenden Fachkräftemangels in den Betrieben vor einem Scheitern zentraler Pläne der Bundesregierung gewarnt. "Man muss kein Prophet sein, um zu sehen: Alle Vorhaben etwa beim Klimaschutz und Wohnungsbau laufen ins Leere, wenn die Politik jetzt nicht die berufliche Ausbildung stärkt und wieder mehr Jugendliche dafür gewinnt", sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer der Bild-Zeitung. Die Betriebe bräuchten "deutlich mehr qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker, damit die großen Zukunftsprojekte der Politik umgesetzt werden können. Klima-, Energie- und Verkehrswende werden wir nur mit tausenden zusätzlichen Fachkräften schaffen können." Bereits vor der Coronavirus-Pandemie habe es aber 250.000 offene Stellen im Handwerk gegeben.

Lambrecht optimistisch zum Sondervermögen

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich zuversichtlich für eine Einigung mit der Union über das Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gezeigt. "Wir sind im Moment in guten Gesprächen, und die Möglichkeiten sollten wir nutzen", sagte Lambrecht im ARD-Morgenmagazin. "Ich bin sehr optimistisch." Sie habe das Gefühl, alle wollten an einem Strang ziehen. Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) beharrte aber auf Zusagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), das Sondervermögen sei für die Bundeswehr bestimmt, und es sollten regelmäßig 2 Prozent der Wirtschaftsleistung in Verteidigungspolitik fließen. "Beide Aussagen waren richtig und müssen umgesetzt werden." SPD-Aussagen, die Ampel-Koalition könne auch alleine beschließen, nannte er "eine Drohkulisse, die ich nicht ernst nehme".

