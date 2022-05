DGAP-Ad-hoc: Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kooperation

Manz AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von rund 10 % des Grundkapitals im Kontext eines Kooperationsvertrags mit der Daimler Truck AG



23.05.2022 / 11:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Manz AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von rund 10 % des Grundkapitals im Kontext eines Kooperationsvertrags mit der Daimler Truck AG Reutlingen, 23. Mai 2022 - Der Vorstand der Manz AG, Reutlingen, (ISIN: DE000A0JQ5U3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von 774.408 neuen Aktien (entspricht rund 10 % des Grundkapitals) gegen Bareinlagen im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2021 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt im Kontext eines Kooperationsvertrags über eine strategische Partnerschaft, den die Manz AG heute mit der Daimler Truck AG geschlossen hat. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden. Nach deren erfolgter Freigabe werden die neuen Aktien von der Daimler Truck AG zu einem Preis von EUR 39,53 je Aktie, der einen Aufschlag auf den gewichteten Durchschnittskurs der zugrunde gelegten Referenzperiode beinhaltet, gezeichnet. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit nach Durchführung der Kapitalerhöhung von EUR 7.756.804 um EUR 774.408,00 auf EUR 8.531.212,00. Der Erlös der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 30,6 Mio. dient der Finanzierung des weiteren Wachstums der Manz AG. Im Rahmen des Kooperationsvertrags ist in einem ersten Schritt vorgesehen, eine Pilotlinie für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen sowie die Montage von Batterien am Daimler Truck-Standort Mannheim aufzubauen. Die beiden Unternehmen werden ihr Know-how bündeln, um gemeinsam innovative Batterietechnologie und dazugehörige Produktionsprozesse für Lkw und Busse zu entwickeln. Zusatzinformationen: ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsenkürzel: M5Z

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Manz AG

Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Deutschland Investor Relations Kontakt: Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

E-Mail: abartmann@manz.com cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

