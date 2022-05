Mit der hohen Inflation in vielen Ländern, einer Energiekrise, der Lebensmittelknappheit und der Klimakrise sieht der deutsche Vizekanzler gleich vier miteinander verbundenen Krisen.Davos - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sieht die Gefahr einer globalen Rezession. Es gebe derzeit mindestens vier miteinander verbundene Krisen, sagte der Bundeswirtschaftsminister am Montag beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Konkret nannte er hohe Inflation in vielen Ländern, eine Energiekrise, Lebensmittelknappheit und die Klimakrise. Eine Rezession ist ein deutlicher...

