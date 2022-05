Düsseldorf (ots) -Die Urlauber in Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen wieder unbeschwert verreisen und etwas Neues erleben. Nach der unbeständigen Covid-19 Situation weltweit waren viele Menschen lange zurückhaltend damit, sich frühzeitig auf ein Reiseziel festzulegen. Mit der sich stetig verbessernden Situation und den bevorstehenden Sommerferien suchen jetzt viele Familien kurzfristig nach einem Reiseziel, das sowohl sicher, abwechslungsreich als auch einfach zu erreichen ist. Das ist Marokko. Für Kurzentschlossene bietet Marokko all dies und noch viel mehr: bei vollständiger Impfung muss ab sofort vor der Einreise nach Marokko kein PCR Test mehr durchzuführt werden.Nicht nur verzaubert das Land Besucher mit seiner einmaligen Kultur, traditionellen Gastfreundschaft und makellosen Stränden, es ist besonders für Familien mit Kindern ein nahegelegenes Ziel, um gemeinsam und sicher in eine andere, faszinierende Welt einzutauchen.Beruhigt den Urlaub mit der Familie genießenMarokko ging bereits frühzeitig und effektiv gegen die Ausbreitung von Covid-19 vor. So gelang es, Infektionen und schwere Krankheitsverläufe gering zu halten. Eine hohe Impfquote (83%), wirkungsvolle Hygienebestimmungen und eine ausgezeichneten Gesundheitsversorgung sind Garanten für die stabile Lage. Der Inzidenzwert lag im Mai 2022 bei lediglich 0,5 Personen je 100.000 Einwohner. Das Land verfügt über moderne medizinische Einrichtungen mit international ausgebildetem Personal, das sowohl Französisch, Englisch und auchDeutsch spricht.Darüber hinaus ist Marokko eines der sichersten Reiseländer Nordafrikas und gilt als ebenso sicher wie die beliebten europäischen Reiseziele Frankreich und Italien. Die Kriminalitätsrate im Land ist sehr niedrig und auch Frauen, die allein unterwegs sind, können sich hier vollkommen sicher fühlen. Marokko ist mit seiner seit Jahrhunderten gepflegte Tradition der Gastfreundschaft, seinen hilfsbereiten Menschen und einem toleranten weltoffenen Multikulturalismus zudem ein ideales Reiseziel für Familien.Familie und Kinder haben einen besonderen Platz in der marokkanischen Gesellschaft, deswegen ist der Umgang der Marokkaner mit Familien und Kindern besonders herzlich. Die Bedürfnisse von Kindern stehen nicht nur in Hotels, Resorts und Restaurants hoch auf der Agenda. Vielmehr gehören spielende Kinder und deren Gelächter hier zum Alltag und öffnen oftmals Türen, woraus neue Bekanntschaften entstehen.Das Land hat ein mildes, mediterranes Klima und bietet nicht nur die Möglichkeit für einen gemeinsamen Strandtag mit der Familie, sondern auch eine Vielzahl von Aktivitäten für Jung und Alt. Sei es der Ritt auf einem Dromedar, die Übernachtung in der Wüste à la 1001 Nacht, oder der Bummel durch die farbenfrohen Städte des Landes - Marokko hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Eine ruhige Mutter-Kind Reise ist ebenso einfach zu verwirklichen wie ein Abenteuer-Urlaub mit Kindern, bei dem Entdeckungen und Outdoor-Aktivitäten im Mittelpunktstehen.Eine andere Welt vor der eigenen HaustürDie geringe Reisezeit (etwa 3,5 Stunden Flug) macht Marokko darüber hinaus zu einem problemlos erreichbaren Reiseziel für Familien mit Kindern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch über Ein- und Ausreise müssen sich Besucher keine großen Gedanken machen. Bei der Einreise entfällt für dreifach Geimpfte der bisher notwendige PCR-Test. Damit ist es nun lediglich notwendig einen gültigen Impfpass vorzuzeigen sowie das online und am Flughafen verfügbare Gesundheitsformular auszufüllen. Auch Menschen, die über keinen vollständigen Impfschutz verfügen, steht das Land offen. Hierfür ist zusätzlich zum Gesundheitsformular jedoch die Vorlage eines PCR Test notwendig, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Für Kinder unter 12 Jahren entfallen alle Anforderungen.Damit ermöglicht Marokko es Familien und Kurzentschlossenen auf der Suche nach einem Ziel für den lang ersehnten Urlaub noch problemloser in die faszinierende Welt direkt vor der eigenen Haustür einzutauchen.Pressekontakt:Staatliches Marokkanisches FremdenverkehrsamtOffice National Marocain du TourismeBerliner Allee 59 - Regus40212 DüsseldorfTel. 0211 54070187Original-Content von: morocco tourism bureau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163255/5229297