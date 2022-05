Die Flash-Daten der CME Group für die Rohöl-Futuresmärkte zeigen, dass das Open Interest am Freitag zum vierten Mal in Folge gesunken ist, und zwar um fast 3.000 Kontrakte. Das Volumen folgte dem Beispiel und sank zum zweiten Mal in Folge, diesmal um rund 328,1K Kontrakte, der größte Rückgang an einem Tag seit dem 16. März. WTI peilt weiterhin $116,60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...