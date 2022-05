Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt ist am Montagmittag im grünen Bereich geblieben, hat aber einen Teil der zunächst noch größeren Gewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde ein Punktestand von rund 14.050 errechnet, 0,5 Prozent über Freitagsschluss.



Der positive Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte viele Marktkommentatoren, ein nachhaltiger Effekt auf den Börsenmarkt war aber nicht auszumachen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,0672 US-Dollar (+1,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9370 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 113,80 US-Dollar, das waren 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

