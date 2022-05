Münster (ots) -- Jackpot-Gewinn mit fast 4,7 Millionen Euro geht in den Raum Gelsenkirchen- Tipper aus dem Raum Mülheim an der Ruhr erhält 1,2 Millionen Euro aus Gewinnklasse 2Glück im Wonnemonat Mai: Nachdem am vergangenen Freitag (20. Mai) der Mega-Jackpot von Eurojackpot mit 110 Millionen Euro nach NRW ging, prasselte der Millionen-Regen bei der jüngsten LOTTO 6aus49-Ziehung (21. Mai) erneut über NRW nieder: Zwei Spielteilnehmer landeten mit ihren Tipps in der ersten beziehungsweise der zweiten Gewinnklasse. Gezogen wurden die Zahlen 1, 3, 4, 19, 30, 44 und die Superzahl 4. Jackpot-Volltreffer gab es bundesweit gleich auf drei Tippscheinen! Zwei weitere Millionengewinne befanden sich im zweiten Rang.NRW-Tipper aus dem Raum GelsenkirchenDer mit rund 14 Millionen Euro gefüllte erste Gewinnrang wird nun durch drei geteilt. Damit erhält der Glückspilz aus NRW fast 4,7 Millionen Euro. Der Lottospieler hat seinen Spielauftrag im Raum Gelsenkirchen abgegeben. Neun Reihen verhalfen ihm zum großen Glück, denn in Spielreihe 4 befanden sich die Gewinnzahlen sowie die passende Superzahl. Jetzt ist der Tipper um exakt 4.686.704,30 Euro reicher.Weiterer MillionengewinnAuch der zweite Rang war mit einer Millionensumme gefüllt und wurde von zwei Gewinnern geteilt: Der Nordrhein-Westfale aus dem Raum Mülheim an der Ruhr, der Sechs Richtige per Internet getippt hat, ist nun ebenfalls Millionär und freut sich über 1.226.479,80 Euro.Hochgewinn im Raum DortmundSechsstelliger Gewinn bei Zusatzlotterie: Außerdem gehen noch 100.000 Euro an einen SUPER 6-Gewinner aus dem Raum Dortmund.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5229392