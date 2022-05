Kodak Moments LittlePix als "Bester Foto-Retail-Service" gewürdigt

Kodak Moments, ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Fotoprodukten und -dienstleistungen für Einzelhändler, Verbraucher und Unterhaltungsobjekte, gehörte unlängst zu den Gewinnern der Technical Image Press Association Awards 2022, und zwar in der Kategorie "Bester Foto-Retail-Service".

Kodak Moments Honored with Prestigious 2022 TIPA Award (Photo Credit: Kodak Moments)

Die von Kodak Moments angebotene innovative Lösung LittlePix ermöglicht das Drucken des beliebten Mini-Retroformats sofort im Geschäft. Sie bietet ein modernes, zeitgenössisches Design und eine intuitive internetbasierte Kiosksoftware, die für ein nahtloses und gehobenes Fotoerlebnis im Laden sorgt. LittlePix wurde im Hinblick auf eine jüngere Zielgruppe geschaffen, um der Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. Die Fotos sind perfekt zum Teilen mit Freunden, als Wandschmuck oder Geschenk mit eleganter Verpackung.

Die Technical Image Press Association (TIPA) besteht aus diversen Mitgliederpublikationen im Bereich Fotografieren und Bildtechnik. Redakteure und deren Mitarbeiter stellen eine globale Fachjury zusammen, die die Vorauswahl und die endgültige Abstimmung für die TIPA World Awards vornimmt.

"Es ist uns eine große Ehre, von einer so vielfältigen und renommierten Gruppe von Foto- und Bildprofis gewürdigt zu werden", erklärte Helena Babic, Kodak Moments Managing Director Germany und WW Retail Experience. "Wir sind sehr stolz darauf, hochwertige Produkte auf eine möglichst effiziente Art und Weise anzubieten und das Fotoerlebnis im Laden zu optimieren, um den Verbrauchern die Freude alltäglicher Momente unmittelbar nahezubringen."

Kodak Moments LittlePix bietet sofortige Verfügbarkeit ohne Mindestbestellmenge und die Bilder können direkt vom Smartphone aus gedruckt werden.

ÜBER TIPA

TIPA feierte im Jahr 2021 mit ihren Mitgliedern und Aktivitäten das 30. Jubiläum der Association, einer globalen Organisation mit Mitgliederpublikationen und Websites in der ganzen Welt. Die vielfältige Gruppe umfasst alle Aspekte fotografischer Aktivität und richtet sich an Amateur- und Profifotografen sowie Fachzeitschriften für Handel, Marketing und Branchennachrichten. Mit Medienobjekten wie Zeitschriften, Websites, Fachmessen, "Dailies" und sozialen Medien erreichen die Mitglieder der TIPA ein weltweites Publikum in ganz Asien, Australien, Europa und Nord- und Südamerika.

ÜBER KODAK MOMENTS

Kodak Moments ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Fotoprodukten und -dienstleistungen für Einzelhändler, Verbraucher und Unterhaltungsobjekte. Wir inspirieren Verbraucher dazu, ihre Erinnerungen in innovative, hochwertige Fotoprodukte und wirklich bedeutsame Erfahrungen umzusetzen und damit zum Leben zu erwecken. Mit mehr als 100.000 Verbraucher-Touchpoints in 30 Ländern weltweit besteht unsere Mission darin, die bevorzugte Verbrauchermarke zu sein, wenn es darum geht, die unvergesslichen Augenblicke des Lebens zu feiern und festzuhalten von großen Veranstaltungen bis hin zu alltäglichen Geschehnissen, die von Bedeutung sind.

2022 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. Die Marke Kodak und ihre Handelsaufmachung werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company genutzt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

