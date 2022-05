Neckarsulm (ots) -Ein neues Leben für Verpackungen, Altfolien und Co.? Mit dem neuen Recycling-Sandspielzeug von Kaufland ist das kinderleicht, denn die Produkte bestehen zu mindestens 80 Prozent aus recyceltem Plastik. Besonders an den Spielzeugen ist zudem, dass ein großer Teil der Wertschöpfung von verschiedenen Sparten der Schwarz Gruppe abgedeckt wird. PreZero, die Umweltsparte der Schwarz Gruppe, verantwortet das Entsorgungs- und Recyclingmanagement sowie die anschließende Herstellung von Granulat aus Altplastik, bei Kaufland werden die Produkte zum Kauf angeboten. Im Rahmen seiner Plastikstrategie REset Plastic arbeitet die Schwarz Gruppe daran, den Einsatz von Plastik zu reduzieren und verstärkt recycelten Kunststoff einzusetzen, um der Vision "Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe" einen Schritt näher zu kommen."Die nachhaltige und ökologische Gestaltung unseres Sortiments ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit dem Recycling-Sandspielzeug haben wir ein weiteres Mal hochwertige Produkte in Zusammenarbeit mit PreZero im Angebot, die aus unserem gruppeneigenen Recyclingkreislauf stammen und so im Vergleich zu regulär hergestellten Produkten einen deutlich geringeren Energieaufwand in der Herstellung generieren", sagt Moritz Freitag, Leiter Einkauf Spielwaren.Die Kunden können aus fünf verschiedenen Sandspielzeugen wählen, darunter Fahrzeuge sowie diverse Förmchen, Schaufeln oder eine Sandmühle. Während die Spielfahrzeuge aus 80 Prozent recyceltem und 20 Prozent neuem Granulat bestehen, wurden alle anderen Produkte komplett* aus Recycling-Granulat hergestellt (*Farbanteil nicht aus Recycling-Material).Für die Herstellung des Granulats wird Plastikabfall aus privaten Haushalten und den Filialen durch PreZero gesammelt, gereinigt und zu Kunststoff-Regranulat weiterverarbeitet. Daraus entstehen die neuen, qualitativ hochwertigen und gleichzeitig umweltfreundlicheren Produkte. Der gesamte Recycling- und Herstellungsprozess findet in Europa statt und ist durch die kurzen Transportwege so besonders nachhaltig. Bereits im vergangenen Jahr brachte Kaufland gemeinsam mit PreZero praktische Haushaltsprodukte aus recyceltem Plastik wie Aufbewahrungsboxen, Organizer, Mülleimer oder Klappboxen in die Filialen.Weitere Informationen zur Strategie "REset Plastic" gibt es unter reset-plastic.com, Informationen zu allen Maßnahmen von Kaufland unter kaufland.de/plastik.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5229450