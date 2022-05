Bremen (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,am morgigen Dienstag startet der 126. Deutsche Ärztetag in Bremen. Zur Eröffnungsveranstaltung mit Bundesärztekammerpräsident Dr. Klaus Reinhardt und Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach gelten besondere polizeiliche Sicherheitsvorgaben und Kontrollen beim Einlass. Dadurch kann es bei der Einlasskontrolle zu erhöhten Wartezeiten kommen. Wir bitten Sie daher, deutlich mehr Zeit einzuplanen. Bitte halten Sie die Presseakkreditierung und Ihren Personalausweis bereit. Wir möchten Sie außerdem bitten, uns vorab kurzfristig Ihr Geburtsdatum mitzuteilen.Das Treffen der 250 Abgeordneten des Ärzteparlamentes fällt in politisch besonders herausfordernde Zeiten. Neben dem Krisenmanagement in der Corona-Pandemie und der Bewältigung der humanitären Folgen des Ukraine-Krieges muss sich die Bundesregierung dringend zahlreichen Reformbaustellen im deutschen Gesundheitswesen widmen. Dabei reicht das Themenspektrum von Reformen im Bereich der Krankenhausplanung und -vergütung über die Neuorganisation der Notfallversorgung, Strukturreformen im Öffentlichen Gesundheitsdienst bis hin zu effektiven Maßnahmen gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Gesundheitswesens.Falls Ihnen eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist, können Sie die Eröffnungsveranstaltung auf der Internetseite der Bundesärztekammer auch online verfolgen. Die Zugangsdaten erhalten Sie hier (https://www.bundesaerztekammer.de/presse/anmeldung-online-pressezentrum/).Mit freundlichen GrüßenPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 702Fax: (030) 4004 56707EMail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5229488