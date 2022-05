Berlin (ots) -Rakuten Europe hat heute den Start eines neuen Cashback-Programms in Großbritannien, Spanien und Deutschland verkündet. Dieses Programm soll den Mitgliedern die Services der Rakuten-Gruppe sowie hunderte von Marken auf eine dynamische und belohnende Art und Weise näher bringen.Rakuten.de (http://rakuten.de/) ist Rakutens zentrale Platform in Deutschland und bringt dort die bestehenden Dienste Rakuten TV und Rakuten Viber mit mehr als 620 großen Marken wie Idealo, Saturn, Otto, Rebuy oder Rewe zu einem soliden, kundenorientierten Prämienprogramm zusammen, das in Europa seinesgleichen sucht.Bisher konnten Mitglieder beim Einkaufen über Rakuten.de (http://rakuten.de/) bis zu 30 % des Einkaufswerts in Rakuten Points sammeln und diese z. B. für Geschenkgutscheine von IKEA, Douglas, Zalando und anderen Marken ausgeben, die neuesten Kinofilme auf Rakuten TV ansehen oder die Points auch in Viber Out-Guthaben umwandeln.Ab heute macht Rakuten Online-Shopping noch lohnenswerter, indem es für jeden Einkauf mit bis zu 30 % Cashback belohnt."Wir verändern uns stetig, um den Bedürfnissen der Verbraucher auch in Zukunft gerecht zu werden", sagt Toby Otsuka, CEO von Rakuten Europe. "Wir sind überzeugt, dass wir mit der Einführung von Cashback in Europa nicht nur viele neue Mitglieder gewinnen werden, sondern ihnen auch ein flexibles Belohnungssystem bieten, das ihrem individuellen Einkaufsverhalten entspricht."Hier geht es zu Rakuten.de (http://rakuten.de/): https://rakuten.de/Laden Sie die Browsererweiterung hier herunter: https://rakuten.de/toolbar-pluginÜber RakutenRakuten Group, Inc. (TSE: 4755) ist ein weltweit führender Anbieter von Internetdiensten, die Personen, Gemeinschaften, Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt voranbringen. Rakuten wurde 1997 in Tokio als Online-Marktplatz gegründet und hat sich seitdem konstant erweitert, um den etwa 1,6 Milliardan Mitgliedern auf der ganzen Welt Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Fintech, digitale Inhalte und Kommunikation anbieten zu können. Die Rakuten-Gruppe beschäftigt mehr als 28.000 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern und Regionen tätig. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.rakuten.com/corp/.In Europa ist Rakuten seit mehr als einem Jahrzehnt aktiv und baut seine Präsenz stetig aus. Das Netzwerk der Geschäftsbereiche besteht aus mehr als 14 Services, die in fast allen europäischen Ländern verfügbar sind. Mit dem Hauptsitz von Rakuten Europe in Luxemburg sowie Niederlassungen in London, Dublin, Paris, Berlin, Barcelona und anderen europäischen Großstädten, ist Rakuten mehr als nur ein Unternehmen, es ist die Vision eines echten Ökosystems.Pressekontakt:Engel International Communications GmbHAndreas EngelKnesebeckstr. 55D-10719 Berlin+ 49 172 450 75 79engel@engelpr.dewww.engelpr.deOriginal-Content von: Rakuten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115381/5229505