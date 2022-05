Die Aktienmärkte versuchen sich weiter zu stabilisieren, doch kaum jemand traut sich aktuell größere Positionen einzugehen. Nun meldet sich Lobo Tiggre von "The Independent Speculator" zu Wort. In einem Interview sagt er, dass der Marktausverkauf noch nicht vorbei ist. Allerdings werde sich Gold seiner Ansicht nach gut entwickeln."Meine Besorgnis über ein kurzfristiges 'Wasserfall-Ereignis' in den breiteren Märkten ist jetzt größer als seit 2021", sagte Tiggre im Gespräch mit dem Internetportal ...

