DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:05 DE/About You Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 107 zuvor: 108 *** 09:00 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 58,6 zuvor: 58,9 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 57,2 zuvor: 57,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 57,5 zuvor: 57,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,6 zuvor: 55,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,8 *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Rede auf dem Deutschen Ärztetag, Bremen 10:00 DE/Fraport AG, Online-HV 10:00 DE/Hugo Boss AG, Online-HV 10:00 DE/Baywa AG, Online-HV 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, Online-HV 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht, Aufsatz zu "Decrypting financial stability risks in crypto-asset markets" *** 10:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 57,0 zuvor: 58,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,8 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Online-HV *** 11:30 DE/Konjunkturprognose des DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Leoni AG, Online-HV *** 14:00 DE/Heidelbergcement AG, Capital Markets Day mit Strategie-Update, Heidelberg 14:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, PK nach Treffen der deutschsprachigen Innenminister, Königstein *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,6 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 58,0 zuvor: 59,2 *** 16:00 US/Neubauverkäufe April PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: -8,6% gg Vm 16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick *** 18:20 US/Fed-Chairman Powell, Rede (per Video-Aufzeichnung) beim National Center for American Indian Enterprise Development 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - ZA/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit dem Präsidenten der Republik Südafrika, Ramaphosa, sowie Teilnahme an der Jubiläumsfeier der DIHK für das südliche Afrika, Johannesburg - DE/G7, Treffen der Arbeits- und Sozialminister; 16:00 PK von Bundesarbeitsminister Heil, Wolfsburg - CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Jahrestreffen (bis 26.5.); u.a. Rede von Spaniens Ministerpräsident Sanchez (10:00), EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (11:00) und Nato-Generalsekretär Stoltenberg (11:30), Davos ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

