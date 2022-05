Bei 4 Teilveranstaltungen der Agenda des Jahrestreffens liegt der Fokus auf Data Exchange Data Sharing

Dawex, Technologiemarktführer für Datenaustausch, Datenmarktplätze und Data Hub gab heute bekannt, dass Co-CEO Fabrice Tocco beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos sprechen und seine Vision zur Schaffung neuer Ökosysteme für den Datenaustausch als Antwort auf umwelttechnische und wirtschaftliche Herausforderungen aufzeigen wird.

"Das Vertrauen in öffentlichen und privaten Datenaustausch stärken"

Dienstag, 24. Mai um 13.30 Uhr CET

Datenökosysteme sind zu einer grundlegenden Komponente für Wettbewerbsfähigkeit und ökonomische Souveränität geworden.

In der heutigen Wirtschaft, in der Daten ein Produkt mit unbegrenztem Potential, einem eigenen Wert und einer neuen Einkommensquelle darstellen, ermöglicht die Dawex-Technologie Organisationen die Schaffung neuer Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und im Hinblick auf die Anforderungen für Nachverfolgbarkeit und Sicherheit.

Über Dawex

