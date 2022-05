Hong Kong (ots) -Mit einer soliden Kombination aus einem 1/1,8-Zoll Sensor, f/1.6 Blende sowie KI-aktivierten Scheinwerfern und Alarmsirenen läutet die ANNKE AC800 die nächste Generation smarter PoE Kameras ein.ANNKE, eine führende Marke für Heimsicherheitslösungen, stellt heute eine innovative Überwachungskamera vor, die auf dem Erfolg der gefeierten 4K PoE Serie aufbaut. Die beliebte ANNKE 4K PoE Überwachungkameraserie setzt dank Langlebigkeit, fortschrittlicher KI-Erkennung und reaktionsschnellen Benachrichtigungen neue Maßstäbe in der 4K Kategorie, ganz ohne monatliche Gebühren. Die neue ANNKE AC800 behält nicht nur alle Funktionen bei, sondern bringt zudem das völlig neue aktive Abschreckungssystem mit zwei 50-Lumen-Scheinwerfern und einer lautstarken 95-Dezibel-Sirene mit, die beide durch lokale KI ausgelöst werden."Im Falle eines Einbruchs reagieren herkömmliche Systeme nur mit Benachrichtigungen und Aufnahmen, die im Anschluss an die Polizei ausgehändigt werden können. In vielen Fällen ist es bereits zu spät. Wenn beispielsweise um 2 Uhr morgens eingebrochen wird, werden die Benachrichtigungen nicht rechtzeitig gesehen", sagt Jerry Yao, Chief Product Officer von ANNKE. "Mit der Einführung eines KI-aktivierten audiovisuellen Alarmsystems kann die ANNKE AC800 proaktiv Verbrechen verhindern. Der lautstarke Alarm und vollständig anpassbare Audioaufnahmen haben eine erhebliche psychologische Wirkung auf die Eindringlinge."Das Erbe der ANNKE 4K PoE und NightChromaTM SerieWie der C800 (https://de.annke.com/products/c800?utm_source=presseportal.de&utm_medium=press&utm_campaign=I91BY_I91DB) ist auch der AC800 mit demselben 2,8 mm Objektiv ausgestattet und reproduziert naturgetreue 4K Videos. Darüber hinaus sind die Aufnahmen aufgrund eines 1,4-mal größeren Sensors und höheren fps im Vergleich zur C800 schärfer und flüssiger. Der progressive 1/1,8-Zoll-CMOS-Sensor erfasst bei Tag und Nacht mehr Details und reduziert gleichzeitig Bildrauschen im Dunkeln dank 3D Digital Noise Reduction. Die große f/1.6 Blende erhöht den Lichteinfall um 25 % im Vergleich zu einer Kamera mit f/2.0 Blende. Hierdurch wird eine lebendige Farbnachtsicht selbst bei 0,003 Lux - einer mondlosen Nacht -gewährleistet, was fast dem Level der revolutionären NightChromaTM Serie (https://de.annke.com/products/nc800?utm_source=presseportal.de&utm_medium=press&utm_campaign=I91BY_I91DB) entspricht.7x Bewegungs- und UmgebungserkennungDie AC800 wird von führenden Plattformen für maschinelles Lernen unterstützt und verfügt über branchenführende, KI-unterstützte Analyse-Fähigkeiten von Bewegungen und intelligenten Ereignissen. Nutzer können sich aus vier Umkreiserkennungen (Linienüberquerung/Regionseingang/-ausgang/Einbruchserkennung), Gesichtserfassung und zwei Personen-/Fahrzeugerkennungen entscheiden, um nur noch relevante Benachrichtigungen zu erhalten. Über Zwei-Wege-Audio kann in Echtzeit reagiert werden, damit Einbrecher denken, Sie wären zu Hause, ganz gleich, wo Sie sich befinden.Preise und VerfügbarkeitDie AC800 (https://de.annke.com/products/ac800?utm_source=presseportal.de&utm_medium=press&utm_campaign=I91BY_I91DB) ist ab sofort im ANNKE Global Store sowie im deutschen Store erhältlich - zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,99 $ bzw. 199,99 EUR inklusive Mehrwertsteuer und kostenlosem Versand in die meisten Länder Europas. Die Kamera ist auch mit allen derzeit aufgeführten ANNKE 4K NVRs kompatibel, von denen einer der 8-Kanal (https://de.annke.com/products/4k-8-kanal-poe-nvr?utm_source=presseportal.de&utm_medium=press&utm_campaign=I91BY_I91DB)- und 16-Kanal (https://de.annke.com/products/4k-16-kanal-poe-nvr?utm_source=presseportal.de&utm_medium=press&utm_campaign=I91BY_I91DB)-NVRs bereits jetzt Alexa unterstützt und weitere bis Ende Juni dieses Jahres folgen werden.Weitere Informationen zu Preisen und Angeboten von ANNKE AC800 und 4K Überwachungskamerasystemen finden Sie unter de.annke.com.Über ANNKEANNKE wurde für Ihre Sicherheit geschaffen und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten intelligenten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftseigentümer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Durch ANNKEs umfassendes Fachwissen in Produktdesign, Smart-Home-Konnektivität und modernsten Prozessen erhalten Kunden die besten Sicherheitslösungen. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien und unkomplizierte Sicherheitsprodukte zu entwickeln.Pressekontakt:Name des Unternehmens: Annke Innovation Co., Ltd.Medienkontakt: Alice WeiE-Mail: pr@annke.comOriginal-Content von: ANNKE Innovation Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151433/5229868