DJ Airbus bekommt Helikopter-Servicevertrag für über 1,5 Mrd USD

Von Ed Frankl

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Streitkräfte nehmen bei Ersatzteilen, Material und technischer Unterstützung für die Flotte ihrer Lakota-Hubschrauber für weitere bis zu fünf Jahre den Airbus-Konzern in Anspruch. Die Vertragsverlängerung hat laut Luftfahrtkonzern einen Wert von potenziell mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Kontrakt läuft zunächst für sechs Monate und kann um weitere viereinhalb Jahre verlängert werden. Die US-Armee betreibt 482 Nutz- und Schulungshubschrauber von Airbus an 67 Standorten. Weltweit handelt es sich um den größten Supportvertrag für Hubschrauber des Konzerns.

May 23, 2022 09:34 ET (13:34 GMT)

