Das Ende der nur elfmonatigen Börsenhistorie von DiDi ist beschlossene Sache. Am Montag stimmten die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit überwältigender Mehrheit für das Delisting von der New Yorker Börse. Der ursprüngliche Plan eines Listings in Hongkong wird nicht mehr rechtzeitig umgesetzt.Lediglich 3,7 Prozent der Stimmen plädierten gegen den Abschied von der New York Stock Exchange. Das Unternehmen will nun bis spätestens zum 2. Juni den Antrag zum Delisting seiner American ...

Den vollständigen Artikel lesen ...