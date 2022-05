Andreas Dangl übernimmt Geschäftsführung von innovativem Digitalisierungsunternehmen

Fabasoft Approve, das seit 2019 in der Industrie erfolgreiche Produkt zum Managen technischer Daten und Dokumente von Softwarehersteller Fabasoft, ist seit 27. April 2022 eine eigenständige Gesellschaft. Die Geschäftsführung der neuen Digitalisierungsfirma übernimmt Entrepreneur Andreas Dangl. Als prägende Führungspersönlichkeit in der Fabasoft Gruppe verantwortete er die Entwicklung der Fabasoft Cloud-Technologie und war sowohl Ideengeber als auch maßgeblicher Architekt von Softwareprodukten wie Fabasoft Approve. In der Kapitalgesellschaft mit Sitz in Linz (Österreich) bündelt er nun seine Expertise mit dem klaren Ziel, die digitale Welt im Maschinen- und Anlagenbau neu zu denken und einfacher zu gestalten.

"Die Fabasoft Approve GmbH bildet den perfekten Rahmen, noch fokussierter die Bedürfnisse unserer Industriekunden zu erfüllen. Es liegt eine spannende Zeit vor uns, in der mein Team und ich gemeinsam mit unseren Auftraggebern das Innovationspotenzial dieses sehr dynamischen und spannenden Bereichs noch stärker ausschöpfen können", verrät Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH.

Mit Fabasoft Approve mehr Qualität entlang der Supply-Chain

Das cloudbasierte Dokumentenmanagement-System für die Industrie vernetzt durch unternehmensübergreifende Prozesse alle Projektpartner in einer gemeinsamen Umgebung und bildet den gesamten Informationslebenszyklus rund um industrielle Erzeugnisse digital ab. Somit wird das Ziel der Industrie, höchste Qualität in sämtlichen Bereichen zu erreichen, optimal unterstützt. Mittels Low-Code/No-Code lässt sich das Standardprodukt in kürzester Zeit an individuelle Anforderungen anpassen und bietet maximale Flexibilität. Zahlreiche Schnittstellen sorgen für eine einfache Einbindung in bestehende IT-Systeme (z. B. SAP).

Die Software ist bei internationalen Referenzkunden wie KSB, Siemens Energy, Primetals, Schwarzmüller sowie Georg Fischer im Einsatz. Für Interessierte bietet das Fabasoft Approve-Team informative Live-Demos auf der Hannover Messe 2022 (in Halle 4 am Stand E54).

Über Fabasoft Approve

Die Fabasoft Approve GmbH ist Anbieter des gleichnamigen cloudbasierten Dokumentenmanagement-Systems für die Industrie. Spezialisiert auf Prozesslösungen für Computer-Aided Quality (CAQ), Technische Dokumentation sowie Transmittal Management, unterstützt das europäische Digitalisierungsunternehmen Betriebe entlang der gesamten Supply-Chain.

