Zürich (ots) -Pitcher, Anbieter der Omnichannel End-to-End Unified Sales Enablement Plattform für Unternehmen, gab heute eine strategische Wachstumsinvestition von Crest Rock Partners bekannt. Pitcher wurde 2011 von Mert Yentur gegründet und ist eine flexible, innovative Lösung für den Vertrieb, die die tägliche Arbeit von Sales-Teams mit datengesteuerten Analysen revolutioniert.Die Investition wird es Pitcher ermöglichen, die Produktinnovation zu beschleunigen und seinen Vorsprung vor den Mitbewerbern als differenzierter globaler Anbieter von Sales- und Revenue-Enablement-Lösungen auszubauen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine hochmoderne Plattform, künstliche Intelligenz, datengesteuerte Analysen und das robuste Partnernetzwerk zu verbessern, um den ROI, den die Kunden mit der Pitcher-Plattform erzielen, exponentiell zu steigern und unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten mit Drittanbietern anzubieten.Im Kern macht die Sales Enablement-Lösung von Pitcher Vertriebsteams deutlich produktiver und effizienter, indem sie ihnen alles, was sie für den Erfolg benötigen, in einer einzigen mobilen Anwendung zur Verfügung stellt, die sich nahtlos in ihre CRM-, ERP- und anderen Backend-Systeme integrieren lässt. Die Plattform wurde von führenden Branchenanalysten als in ihrem Feld führend und besonders innovativ ausgezeichnet. Die patentierte Super App des Unternehmens wird von den Vertriebsteams der Marktführer in 140 Ländern eingesetzt und ermöglicht es globalen Unternehmen, ihre Vertriebsaktivitäten effektiv zu verwalten und zu überwachen."Wir freuen uns, die nächste Etappe unserer Reise gemeinsam mit dem Team von Crest Rock anzugehen, das ein tiefes Verständnis von Unternehmenssoftware und eine Fülle operativer Erfahrung mitbringt. Unsere Partnerschaft und das zusätzliche Kapital werden uns helfen, unser Angebot für neue und bestehende Kunden schneller und besser zu machen und Pitcher auf dem Markt weiter zu differenzieren", sagte Mert Yentur, Gründer und CEO von Pitcher. "Gemeinsam mit Crest Rock freuen wir uns darauf, die Möglichkeiten von KI- und datengesteuerten Sales Enablement Lösungen neu zu definieren und unsere Wachstumsstrategie als globaler Marktführer im modernen Sales Enablement umzusetzen.""Die Sales Enablement Plattform von Pitcher hat bewiesen, wie wertvoll sie für einige der größten und komplexesten Unternehmen weltweit ist", kommentiert Jeff Carnes, Mitbegründer und Partner bei Crest Rock. "In einer Zeit, in der effektiver Vertrieb und Marketing bedeutet, den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben und über den richtigen Kanal zu liefern - und das alles nahtlos integriert in den Tech-Stack des Unternehmens - kann kein Unternehmen mit dem mithalten, was Pitcher liefert. Diese Fähigkeiten, kombiniert mit der persönlichen Note des Pitcher-Teams, sind der Grund, warum wir uns so freuen, das Unternehmen beim Ausbau seiner marktführenden Position im Bereich Sales Enablement zu unterstützen."CCAP Merchant Banking fungierte als alleiniger Finanzberater und Niederer Kraft Frey als Rechtsberater von Pitcher bei dieser Transaktion.Über Pitcher:Pitcher ist der weltweit führende Anbieter unter den Applikationen für Sales Enablement. Durch dynamische und digitale Tools, personalisierte Inhalte und eine unkomplizierte Benutzererfahrung unterstützt die Super App von Pitcher effektive Kundenbindung sowie höchste Vertriebseffizienz. Das ist die Revolution des Vertriebsprozesses: Die App reduziert die Komplexität und steigert den ROI. Integrierte Funktionen unterstützen gleichzeitig die Teams aus Vertrieb und Marketing in unterschiedlichen Branchen. Mit tiefgreifender Erfahrung in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen ist Pitcher ein wichtiger Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Die seit 2011 erhältliche App für Sales Enablement wird in 140 Ländern eingesetzt. Fortune-500-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen Pitcher, um ihre Kundenbindung und ihre Leistungsfähigkeit zu fördern. Pitcher hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Darüber hinaus führt das Unternehmen weitere Standorte in den USA, Mexiko, Türkei, Spanien, Ungarn, Singapur und China.Über Crest Rock PartnersCrest Rock Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Denver, das sich auf das untere Marktsegment konzentriert. Das 2019 gegründete Unternehmen sucht nach Investitionsmöglichkeiten, bei denen es die umfangreiche Betriebs- und Investitionserfahrung seiner Direktoren nutzen kann, um Unternehmen bei der Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zu unterstützen. 